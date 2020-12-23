Побегут ли белорусы в обменники? Утром доллар стоит до 2,618 рубля

Три основные иностранные валюты после вчерашнего взлета на БВФБ и соответственно подъема в отделениях банков и обменных пунктах, утром в среду также продемонстрировали рост.





Так, по данным select.by на 09:00, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,583, а купить по 2,598 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,618).

А вот сколько дают и просят за две другие иностранные валюты:

Евро 3,14 / 3,155 (3,18).

100 российских рублей 3,405 / 3,415 (3,48).