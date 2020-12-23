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Побегут ли белорусы в обменники? Утром доллар стоит до 2,618 рубля
Источник материала: Навiны
Три основные иностранные валюты после вчерашнего взлета на БВФБ и соответственно подъема в отделениях банков и обменных пунктах, утром в среду также продемонстрировали рост.
Так, по данным
А вот сколько дают и просят за две другие иностранные валюты:
Евро 3,14 / 3,155 (3,18).
100 российских рублей 3,405 / 3,415 (3,48).
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Три основные иностранные валюты после вчерашнего взлета на БВФБ и соответственно подъема в отделениях банков и обменных пунктах, утром в среду также...
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