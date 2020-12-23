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Парень показал, как раскрыл «измену» девушки по отражению в глазах

23.12.2020 09:55 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парень показал, как раскрыл «измену» девушки по отражению в глазах

Пользователь TikTok samnunn4 показал пользователям, как раскрыл «измену» своей девушки.

Парень заснял, как девушка лежит на диване и смотрит в смартфон. Когда автор ролика приближает камеру и фиксирует ее на зрачках, то в них отражается экран ее телефона. Становится видно, что она пользуется приложением для знакомств.

Пользователи TikTok поддержали парня: «Можешь записать видео, как ты ее выгоняешь?», «Если она может лечь рядом с вами и, не задумываясь, листать это приложение, значит, она уже делала это раньше. Вы заслуживаете лучшего», «Почему девушки такие бессердечные?».

Однако после многочисленных комментариев со словами поддержки парень признался, что это видео было всего лишь шуткой. 

Фото: Shutterstock.com 

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Теги: знакомства
 
 
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Пользователь TikTok samnunn4 показал пользователям, как раскрыл «измену» своей девушки. Парень заснял, как девушка лежит на диване и смотрит в смартфон. Когда автор...
 
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