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$15 млрд рассчитывает получить Беларусь от экспорта высокотехнологичной продукции
Источник материала: ОНТ
15 миллиардов долларов рассчитывает получить Беларусь от экспорта высокотехнологичной продукции.
С такими товарами сложно выйти на рынок, но они востребованы, несмотря на пандемию, так как их сложно заменить. Наша страна поставляет за рубеж радиоэлектронику, продукцию приборо- и машиностроения, лекарства. Весомый вклад в экспорт вносит ИТ-сектор. Растет спрос и на белорусскую интеллектуальную собственность. Страна уже заработала 100 миллионов долларов на патентах.
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15 миллиардов долларов рассчитывает получить Беларусь от экспорта высокотехнологичной продукции. С такими товарами сложно выйти на рынок, но они востребованы,...
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