НАСА: к Земле приближаются три потенциально опасных астероида

Источник материала: ОНТ

К Земле приближаются три астероида, которые классифицируются как «потенциально опасные». Об этом сообщили в центре изучения околоземных объектов НАСА .

Согласно расчетам, космические камни приблизятся к Земле 25 декабря и пролетят мимо. Самый большой из них (с диаметром в 200 метров) приблизится на расстояние около трех миллионов километров.

К категории «потенциально опасных» НАСА относит все космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр более 140 метров.

Фото: iStock

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