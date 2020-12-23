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НАСА: к Земле приближаются три потенциально опасных астероида
Источник материала: ОНТ
К Земле приближаются три астероида, которые классифицируются как «потенциально опасные». Об этом сообщили в центре изучения околоземных объектов
Согласно расчетам, космические камни приблизятся к Земле 25 декабря и пролетят мимо. Самый большой из них (с диаметром в 200 метров) приблизится на расстояние около трех миллионов километров.
К категории «потенциально опасных» НАСА относит все космические объекты, которые находятся в пределах 0,05 астрономических единиц и имеют диаметр более 140 метров.
Фото: iStock
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К Земле приближаются три астероида, которые классифицируются как «потенциально опасные». Об этом сообщили в центре изучения околоземных объектов НАСА. Согласно...
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