Российский «Сбер» приступил к испытаниям беспилотных автомобилей на улицах Москвы

Источник материала: Tut.by

Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies, созданные на базе универсалов Kia Ceed SW, выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса.





Sber Automotive Technologies — это новое дочернее подразделение «Сбера» (бывший Сбербанк), которое создано в апреле 2020 года. За семь месяцев было проведено несколько циклов исследовательских и конструкторских работ, которые позволили построить первую серию собственных беспилотных машин.





Сделаны они на базе Kia Ceed SW, но переоборудованы силами российской компании, которая установила комплекс соответствующего оборудования и программ для автономного движения. Помимо всего прочего, в машинах есть бортовой компьютер собственной разработки, который использует картографию 2ГИС (еще одна компания, входящая в состав «Сбера»). За рулем беспилотников в соответствии с требованиями российского законодательства будут находиться водители.





Беспилотники пройдут «проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжелой дорожной обстановкой». До конца года Sber Automotive рассчитывает довести число своих беспилотных автомобилей до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году. Напомним, что летом текущего года новые беспилотные седаны Hyundai Sonata на московские дороги вывел «Яндекс».