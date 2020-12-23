Топ-10 крупнейших продовольственных предприятий в России, которыми владеют белорусы

Источник материала: Салiдарнасць

Беларусь — один из крупнейших поставщиков продовольствия на российский рынок. Но в последние годы белорусский бизнес начал активно вкладывать деньги и в местное производство сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.

«Русское море»

Компании «Русское море» принадлежит один из крупнейших в России рыбоперерабатывающих заводов в подмосковном Ногинске. Его построили россияне Максим Воробьев и Геннадий Тимченко, а в конце 2012 года за 52 млн долларов предприятие приобрел основной владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Завод специализируется на производстве продуктов из красной рыбы и икры.

Выручка «Русского моря» по итогам 2019 года составила 16,2 млрд российских рублей и по этому показателю компания заняла четвертое место среди крупнейших белорусских бизнесов в России.

Трубчевский молочный комбинат

Трубчевский молочный комбинат, расположенный в одноименном райцентре Брянской области и специализирующийся на выпуске сыров, один из двух российских производственных активов Алексея Савчука. Бизнесмен стал его владельцем в 2010-е годы и потратил немало денег, чтобы превратить комбинат в конкурентоспособное производство.

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