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Топ-10 крупнейших продовольственных предприятий в России, которыми владеют белорусы
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Беларусь — один из крупнейших поставщиков продовольствия на российский рынок. Но в последние годы белорусский бизнес начал активно вкладывать деньги и в местное производство сельскохозяйственного сырья и продуктов питания.
«Русское море»
Компании «Русское море» принадлежит один из крупнейших в России рыбоперерабатывающих заводов в подмосковном Ногинске. Его построили россияне Максим Воробьев и Геннадий Тимченко, а в конце 2012 года за 52 млн долларов предприятие приобрел основной владелец брестской компании «Санта Бремор» Александр Мошенский. Завод специализируется на производстве продуктов из красной рыбы и икры.
Выручка «Русского моря» по итогам 2019 года составила 16,2 млрд российских рублей и по этому показателю компания заняла четвертое место среди крупнейших белорусских бизнесов в России.
Трубчевский молочный комбинат
Трубчевский молочный комбинат, расположенный в одноименном райцентре Брянской области и специализирующийся на выпуске сыров, один из двух российских производственных активов Алексея Савчука. Бизнесмен стал его владельцем в 2010-е годы и потратил немало денег, чтобы превратить комбинат в конкурентоспособное производство.
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Беларусь — один из крупнейших поставщиков продовольствия на российский рынок. Но в последние годы белорусский бизнес начал активно вкладывать деньги и в местное...
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