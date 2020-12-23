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Месси побил легендарный рекорд Пеле

23.12.2020 10:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, побив казавшийся нерушимым рекорд трехкратного чемпиона мира в составе сборной Бразилии Пеле, пишет РБК.



Свой 644-й мяч за «Барселону» Месси забил во втором тайме матча против «Вальядолида» в рамках 15-го тура чемпионата Испании. Встреча, прошедшая в Вальядолиде 22 декабря, завершилась со счетом 3:0 в пользу «Барселоны». Помимо Месси, голы забили Клеман Лангле и Мартин Брейтуэйт.

Теперь таблица лучших бомбардиров клубов выглядит так. Обратите внимание: из играющих сейчас футболистов здесь есть только Месси.
 
 
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Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром в истории футбола по голам за один клуб, побив казавшийся нерушимым рекорд трехкратного чемпиона мира в...
 
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