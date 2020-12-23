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Стало лучше? Реставраторы вернули исторический облик скульптуре на московской гостинице «Пекин»

23.12.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Москва продолжает хорошеть при Сергее Семеновиче Собянине. Летом уходящего года местные реставраторы проводили противоаварийные работы на башне гостиницы «Пекин». Приводя в порядок декоративные элементы объекта, они обратили внимание на странную статую, установленную на нем. Как оказалось, выражение ее лица не соответствует историческому. Теперь справедливость восстановлена.

«Доподлинно неизвестно, в какой период скульптура „Рабочий“ стала выглядеть именно так. Специалисты утверждают, что в 1990-е годы или в начале 2000-х. Мы понимали, что оставлять ее в таком виде нельзя. Реставраторы обратились к экспертам для того, чтобы найти архивные материалы. Благодаря найденной кинопленке в Мультимедийном комплексе актуальных искусств с документальными съемками гостиницы „Пекин“ 1949 года, мастерам удалось восстановить исторический облик скульптуры», — цитирует руководителя Департамента культурного наследия города Москвы Алексея Емельянова официальный сайт мэра Москвы.

Стало лучше? Реставраторы вернули исторический облик скульптуре на московской гостинице «Пекин»

Специалисты сняли краску и счистили шпатлевку до оригинального бетона, расчистили швы и отверстия, герметизировав стыки. Затем полости скульптуры заполнили скрепляющим составом. Самая сложная работа, как можно понять из снимка выше, реставраторов ожидала в области головы. Все лишние «докомпоновки» были демонтированы с помощью ручного инструмента, после чего их заменили недостающие элементы, которые и сформировали облик, близкий к историческому.

Стало лучше? Реставраторы вернули исторический облик скульптуре на московской гостинице «Пекин»

Гостиницу «Пекин» построили в 1956 году по проекту главного архитектора Москвы Дмитрия Чечулина, чтобы подчеркнуть дружеские отношения между СССР и Китаем.

 
 
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Москва продолжает хорошеть при Сергее Семеновиче Собянине. Летом уходящего года местные реставраторы проводили противоаварийные работы на башне гостиницы...
 
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