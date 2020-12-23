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Приложение Bolt начинает работу в Минске

23.12.2020 10:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

С 23 декабря этого года в столице в тестовом режиме станут доступны услуги транспортной платформы Bolt. Как отметили представители компании, главным новшеством станет отказ от комиссии (обычно 15%), которая будет перераспределена между пассажирами и водителями в ближайшие 6 месяцев. Заверяют, первые станут платить меньше, а вторые больше зарабатывать.

«В период тестовой работы Bolt надеется отладить все бизнес-процессы и вопросы по операционной деятельности, которые во многом зависят в том числе от эпидемиологической ситуации в стране, — отметили в компании. — Чтобы воспользоваться услугами, пользователям нужно скачать мобильное приложение (iOS и Android, в том числе и на белорусском языке) и зарегистрироваться в нем. После регистрации остается указать
место назначения, подтвердить вызов и дождаться автомобиля с водителем».

«Стоимость предстоящей поездки пользователи смогут увидеть в момент заказа, — обращают внимание в Bolt. — Стандартный тариф составит 25 копеек за каждый километр и 8 копеек за каждую минуту. Минимальная стоимость поездки — 3 рубля. В тестовый период в приложении не будет возможности привязать банковскую карточку, но оплата как наличными, так и картой возможна в автомобилях партнеров-перевозчиков».

Представители транспортной платформы считают Беларусь в целом и Минск в частности — весьма перспективным новым регионом, в котором Bolt начинает свою работу: «С одной стороны, здесь уже сложилась благоприятная инфраструктура для развития инновационных транспортных услуг, включая достаточное количество водителей, готовых сотрудничать с нашей платформой. А с другой стороны, пользователи заинтересованы в появлении новых участников рынка и новых, наиболее предпочтительных как по качеству, так и по стоимости вариантов. За период тестовой работы мы надеемся отладить взаимодействие с нашими партнерами-перевозчиками, чтобы к этапу полноценного запуска сервиса в Беларуси уже иметь возможность предложить наилучший сервис пассажирам и привлекательные условия для водителей. Несмотря на все риски, связанные с пандемией, мы рады начать свою работу в Минске».

Известно, что к Bolt в Минске присоединились несколько сотен водителей. Обещают быструю подачу авто и высокое качество сервиса.

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Теги: Минск
 
 
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С 23 декабря этого года в столице в тестовом режиме станут доступны услуги транспортной платформы Bolt. Как отметили представители компании, главным новшеством...
 
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