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Митрополит Филарет госпитализирован с COVID-19

23.12.2020 10:29 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет «в силу его почтенного возраста» помещен в одну из минских клиник для прохождения курса лечения, сообщил 22 декабря портал Белорусского экзархата Русской православной церкви (БПЦ).

Митрополит Филарет госпитализирован с COVID-19
Фото из архива

21 декабря в экзархате журналистам сообщили, что у митрополита Филарета диагностирован COVID-19.

«Архипастырь находится под наблюдением высококвалифицированных врачей и опытного медперсонала, — отмечается на портале БПЦ. — Состояние здоровья владыки оценивается медиками как удовлетворительное».

Митрополит Минский и Заславский Вениамин, патриарший экзарх всея Беларуси, призвал архипастырей, священнослужителей, монашествующих и мирян «усилить молитвы о митрополите Филарете, испрашивая у Господа дарования крепости сил и скорейшего полного выздоровления Его Высокопреосвященству».

«Предстоятель белорусской церкви также просит всех быть внимательными к собственному здоровью и проявлять заботу о здоровье окружающих, соблюдая профилактические меры, рекомендованные Министерством здравоохранения», — подчеркнули в БПЦ.

Митрополит Филарет (в миру Кирилл Вахромеев) родился 21 марта 1935 года в Москве в семье служащих. В 1957 году окончил Московскую духовную семинарию, в 1961 году — Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия. В 1959 году пострижен в монашество.

В октябре 1978 года назначен митрополитом Минским и Белорусским, а также патриаршим экзархом Западной Европы, в октябре 1989 года — митрополитом Минским и Гродненским, патриаршим экзархом Белорусским, в феврале 1992 года — митрополитом Минским и Слуцким, патриаршим экзархом всея Беларуси.

25 декабря 2013 года Священный синод Русской православной церкви удовлетворил прошение митрополита Филарета «о почислении его на покой» в связи с достижением 75-летнего возраста. Его назначили почетным патриаршим экзархом всея Беларуси, сохранив право участия в работе Священного синода и протокольное место на богослужениях и в официальных церемониях.

 
 
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Почетный патриарший экзарх всея Беларуси митрополит Филарет «в силу его почтенного возраста» помещен в одну из минских клиник для прохождения курса лечения,...
 
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