ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Эксперт: Россия не будет в 2021 году снижать цену на газ для Беларуси

23.12.2020 10:29 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что у Минска не получится снизить цену на газ на 2021 год.

Эксперт: Россия не будет в 2021 году снижать цену на газ для Беларуси

Как пишет NEWS.ru, экономист считает, что 127 долларов за тысячу кубов — это уже низкая цена.

«Думаю, Москва может согласиться оставить текущую цену, но не пойдет на скидку. Чтобы получить скидку, Минску нужно тоже что-то предложить России. Беларусь не признала Крым, Абхазию и Южную Осетию. Даже в экономике нет движения — Александр Лукашенко говорил, что перекинет экспорт белорусских нефтепродуктов на российские порты, но спустя полгода этого не произошло. Думаю, что позиция России будет довольно жесткая и заключаться в том, что не Москва, а Минск должен сделать первый шаг навстречу», — подчеркнул эксперт.

Среди аргументов, которые могут использовать белорусские переговорщики, он назвал политический.

Дескать, чем дороже будет газ, тем хуже будет экономическое положения в стране: «А это может привести к дополнительному социальному напряжению и в итоге к смене власти, причем в пользу прозападных сил. Думаю, что именно этим Минск будет пугать Москву», — считает эксперт.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ведущий эксперт Фонда национальной энергобезопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков считает, что у Минска не...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приложение Bolt начинает работу в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика