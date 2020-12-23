Пост про эпохальный шахматный матч, который возвращает веру в победу – даже если «ничья» длится 5 месяцев

Источник материала: KYKY

Директор издания «Про бизнес» Виталий Волянюк написал отличный пост о том, как проходил эпохальный шахматный матч между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым. Без лишних слов цитируем его.

«Первый матч на звание чемпиона мира между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым продлился более пяти месяцев и закончился… Ничем.

Матч стартовал в сентябре 1984 года. Карпов к тому времени провел на чемпионском троне уже три срока. И ему впервые противостоял дерзкий и очень молодой претендент в лице Каспарова. Матч велся до 6 побед одного из противников. Уже с первых партий действующий чемпион Карпов захватил лидерство и повел в счете. После девяти партий счет был разгромным – 4:0 в пользу Карпова. До полной победы оставалось всего ничего. И тут началась длинная серия ничьих. Ничья, ничья. Ничья, ничья, ничья, ничья. Снова ничья. По телевидению в то время шутили примерно так: «Прогноз погоды на завтра: в Тбилиси будет тепло, в Минске – прохладно, в Ленинграде – дожди, в Москве – ничья».

После серии из семнадцати ничьих Карпов выиграл еще одну партию и счет стал 5:0 в его пользу. Запахло разгромом. Оставалось додавить молодого претендента на шахматную корону, уничтожить его окончательно. И тут опять начинается серия ничьих. Каспаров каким-то чудом продолжает удерживаться на краю пропасти.

Силы противников – умственные, эмоциональные и физические – начинают истощаться. Ажиотаж вокруг матча запредельный. Все хотят попасть в Колонный зал Дома Союзов, где велась игра, но ни одного лишнего билетика нет. Многочисленные репортеры и болельщики, вся страна, весь мир следят за битвой, развернувшейся на 64 вечно черно-белых клетках шахматной доски.

И вот Каспаров выигрывает свою первую партию в матче! И вновь наступает длинная серия ничьих. В какой-то момент действующий чемпион Карпов снова на миллиметр от победы. Говорят, к 31-й партии матча, которая должна была стать решающей, он надел свой новый костюм, а Всемирная шахматная федерация уже приготовилась вручить ему лавровый венок победителя. Но, не вышло.

После своей первой победы в матче Гарри Каспаров одерживает вторую, а сразу за ней и третью. Счет становится 5:3. Завершение этого противостояния в пользу Анатолия Карпова, изможденного упорным сопротивлением соперника, уже не кажется столь очевидным. Более того, у многих возникает ощущение, что Каспаров перехватил инициативу в матче. А Карпов выдохся, истощен полностью. По слухам, его даже госпитализировали с нервным срывом. Правда, сам Карпов прокомментировал это ироничной цитатой из классика: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Проходит 48-я партия этого невероятного шахматного марафона и шахматная федерация, уже не на шутку обеспокоенная состоянием обоих соперников, вмешивается и прерывает матч.

Это первый и пока единственный в истории поединок на звание чемпиона мира, на котором не был объявлен победитель.

В сентябре 1985 стартует новый матч за шахматную корону между этими же соперниками. На этот раз его длительность ограничили 24-мя партиями (а то карикатуристы того времени рисовали уже глубоких стариков за шахматной доской, в которых превратились Карпов и Каспаров в ходе своего бесконечного и беспощадного противостояния). По итогам 24 партий победу одерживает Гарри Каспаров: 5 раз он заставил капитулировать Карпова, 3 раза капитулировал сам при 16 ничьих. Гегемония Карпова этим матчем была прервана.

Гарри Каспаров был для многих символом наступавшей перестройки и прогресса. Анатолий Карпов – олицетворением советской системы. Гарри был очень молод – всего 22 года. Карпов уже солиден и опытен. Молодость победила. Наступила новая эра, эра Гарри Каспарова. Это история про то, что в трудных и затяжных матчах нужна стойкость, психологическая выдержка, железные яйца и неиссякаемый оптимизм, читай – вера в победу.

P.S. Интересно, что спустя много лет уже не просто гениального шахматиста, но и политического активиста, оппозиционера Каспарова задержат на митинге в Москве и поместят на «сутки». А его извечный противник Карпов, традиционно поддерживающий действующую власть, бросит всё и примчится в изолятор, чтобы поддержать своего визави передачей и партией в шахматы. Карпов хотел сыграть прямо в камере, но недалекие полицейские и их начальники не пустили его к Каспарову. А зря, вот это был бы кадр, но это уже совсем другая история».