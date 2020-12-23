ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Пост про эпохальный шахматный матч, который возвращает веру в победу – даже если «ничья» длится 5 месяцев

23.12.2020 10:35 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Директор издания «Про бизнес» Виталий Волянюк написал отличный пост о том, как проходил эпохальный шахматный матч между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым. Без лишних слов цитируем его. 

«Первый матч на звание чемпиона мира между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым продлился более пяти месяцев и закончился… Ничем.

Матч стартовал в сентябре 1984 года. Карпов к тому времени провел на чемпионском троне уже три срока. И ему впервые противостоял дерзкий и очень молодой претендент в лице Каспарова. Матч велся до 6 побед одного из противников. Уже с первых партий действующий чемпион Карпов захватил лидерство и повел в счете. После девяти партий счет был разгромным – 4:0 в пользу Карпова. До полной победы оставалось всего ничего. И тут началась длинная серия ничьих. Ничья, ничья. Ничья, ничья, ничья, ничья. Снова ничья. По телевидению в то время шутили примерно так: «Прогноз погоды на завтра: в Тбилиси будет тепло, в Минске – прохладно, в Ленинграде – дожди, в Москве – ничья».

После серии из семнадцати ничьих Карпов выиграл еще одну партию и счет стал 5:0 в его пользу. Запахло разгромом. Оставалось додавить молодого претендента на шахматную корону, уничтожить его окончательно. И тут опять начинается серия ничьих. Каспаров каким-то чудом продолжает удерживаться на краю пропасти. 
Силы противников – умственные, эмоциональные и физические – начинают истощаться. Ажиотаж вокруг матча запредельный. Все хотят попасть в Колонный зал Дома Союзов, где велась игра, но ни одного лишнего билетика нет. Многочисленные репортеры и болельщики, вся страна, весь мир следят за битвой, развернувшейся на 64 вечно черно-белых клетках шахматной доски.

И вот Каспаров выигрывает свою первую партию в матче! И вновь наступает длинная серия ничьих. В какой-то момент действующий чемпион Карпов снова на миллиметр от победы. Говорят, к 31-й партии матча, которая должна была стать решающей, он надел свой новый костюм, а Всемирная шахматная федерация уже приготовилась вручить ему лавровый венок победителя. Но, не вышло. 

После своей первой победы в матче Гарри Каспаров одерживает вторую, а сразу за ней и третью. Счет становится 5:3. Завершение этого противостояния в пользу Анатолия Карпова, изможденного упорным сопротивлением соперника, уже не кажется столь очевидным. Более того, у многих возникает ощущение, что Каспаров перехватил инициативу в матче. А Карпов выдохся, истощен полностью. По слухам, его даже госпитализировали с нервным срывом. Правда, сам Карпов прокомментировал это ироничной цитатой из классика: «Слухи о моей смерти сильно преувеличены».

Проходит 48-я партия этого невероятного шахматного марафона и шахматная федерация, уже не на шутку обеспокоенная состоянием обоих соперников, вмешивается и прерывает матч.

Это первый и пока единственный в истории поединок на звание чемпиона мира, на котором не был объявлен победитель.

В сентябре 1985 стартует новый матч за шахматную корону между этими же соперниками. На этот раз его длительность ограничили 24-мя партиями (а то карикатуристы того времени рисовали уже глубоких стариков за шахматной доской, в которых превратились Карпов и Каспаров в ходе своего бесконечного и беспощадного противостояния). По итогам 24 партий победу одерживает Гарри Каспаров: 5 раз он заставил капитулировать Карпова, 3 раза капитулировал сам при 16 ничьих. Гегемония Карпова этим матчем была прервана.

Гарри Каспаров был для многих символом наступавшей перестройки и прогресса. Анатолий Карпов – олицетворением советской системы. Гарри был очень молод – всего 22 года. Карпов уже солиден и опытен. Молодость победила. Наступила новая эра, эра Гарри Каспарова. Это история про то, что в трудных и затяжных матчах нужна стойкость, психологическая выдержка, железные яйца и неиссякаемый оптимизм, читай – вера в победу.

P.S. Интересно, что спустя много лет уже не просто гениального шахматиста, но и политического активиста, оппозиционера Каспарова задержат на митинге в Москве и поместят на «сутки». А его извечный противник Карпов, традиционно поддерживающий действующую власть, бросит всё и примчится в изолятор, чтобы поддержать своего визави передачей и партией в шахматы. Карпов хотел сыграть прямо в камере, но недалекие полицейские и их начальники не пустили его к Каспарову. А зря, вот это был бы кадр, но это уже совсем другая история».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Директор издания «Про бизнес» Виталий Волянюк написал отличный пост о том, как проходил эпохальный шахматный матч между Гарри Каспаровым и Анатолием Карповым. Без...
 
Новости дня
Новости разные
 
Митрополит Филарет госпитализирован с COVID-19
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика