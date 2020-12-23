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«Не победишь себя — будешь побежден собой». Как грамотное планирование помогает компании захватить лидерство
23.12.2020 10:35 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
«Борьба с собственным несовершенством — самая продуктивная для компании». — Уверены Олег Афанасьев, Николай Иняхин, учредители
— На наш взгляд, стратегическое лидерство — это прежде всего исполнение обязательств перед самим собой. Компания должна стать лидером в точном выполнении намеченного для себя плана. И тогда ни один конкурент не способен будет ее догнать.
Как сказал однажды на одном из своих мастер-классов Стивен Кови, «Не победишь себя — будешь побежден собой…». И мы убедились на практике, что систематический подход и дисциплина оказались самыми сильными инструментами конкурентной борьбы в «забегах» на длинные бизнес-дистанции!
Подробно о том, как побеждать в таких забегах, — читайте далее.
Стадии развития бизнеса и точки роста
1. Первая стадия развития бизнеса. Стратегическое лидерство компании начинается с поиска уникального продукта, решающего актуальную проблему определенной целевой аудитории. Когда продукт найден и ценовое позиционирование делает его доступным клиентам компании, начинается стадия естественного роста бизнеса. На этой стадии точками роста выступают как сами продукты, так и команда продаж.
Например, продукты Битрикс 24 продаются компаниями-партнерами, которые имеют свои отделы продаж. Такая франчайзинговая модель позволяет быстро и широко проникнуть во все отрасли и на все территории. Продавцы ищут клиентов, проводят переговоры, а технические службы занимаются внедрением Битрикс 24. При этом опыт использования продуктов регулярно демонстрируется на конференциях и симпозиумах.
2. Вторая стадия развития. По мере роста бизнеса появляется первая, вторая и третья линии управления, которые должны быть обеспечены технологиями профессионального менеджмента.
Здесь точками роста выступает уже способность первого лица компании быстро найти руководителей — выдвинуть из своей среды лучших исполнителей или нанять новых людей, обладающих лидерскими качествами и управленческими навыками.
Для чего нужна стратегическая сессия
Основная идея стратегической сессии — создание внутреннего горизонта развития компании в ходе командной работы.
Стратегическая сессия решает одновременно несколько важных задач:
После разработки такого документа начинается борьба компании с собственным несовершенством. Каждое намеченное действие и каждый результат должны быть достигнуты в обозначенный согласованный срок.
Как проводить совещания стратегического комитета
Для поддержания дисциплины и темпов реализации выполнения задач создается стратегический комитет (СК), который состоит из ядра команды, разработавшей стратегию. Он призван мониторить движение вперед на ежемесячной основе. При этом совещания комитета следует отличать от ежемесячных итоговых совещаний. Заседания СК нужны для того, чтобы исполнители, которым что-то было поручено, имели возможность отчитаться о выполнении (невыполнении, этапе выполнения) поставленных задач.
Очень важно научиться проводить такие совещания быстро и эффективно. Для этого повестка дня должна быть четко сформирована и разделена на две части:
Для ускорения рассмотрения отчетов и планов утверждаются специальные формы PPT-презентаций, в которые сотрудники просто вносят результаты выполнения своих задач и планы на следующий период. В этих же формах им предлагают оценить статус выполнения задач и предложить управленческие решения по ним.
Для осознания важности и глубины ответственности за качественное проведение заседаний СК устанавливают следующий порядок их организации: каждый из членов комитета модерирует его работу и контролирует подготовку. Таким образом можно исключить авторитаризм в управлении и сохранить принцип командной ответственности за реализацию стратегии компании.
Структура стратегической сессии
На проведение стратегической сессии обычно отводится два полных дня (с 10.00 до 19.00). Лучше всего проводить ее вне рабочего офиса и в выходные дни, когда руководителей ничто не отвлекает от полноценной групповой работы.
Программу и регламент работы стратсессии обычно высылают участникам заранее, чтобы они могли подготовиться психологически и информационно.
На сессию приглашают акционеров, топ-менеджеров, наиболее перспективных сотрудников мидл-менеджмента и некоторых исполнителей. Однако состав команды стратегического мозгового штурма не должен превышать 20 человек.
Таким образом, многослойный состав группы стратегического планирования позволит быстро донести до всех уровней организации суть нового курса компании и в дальнейшем минимизировать сопротивление изменениям со стороны основной массы сотрудников.
Типовая программа и регламент проведения стратегической сессии:
Целесообразность проведения стратегической сессии
Некоторые руководители компаний считают, что проведение стратегических сессий на перспективу 5 лет нецелесообразно, потому что ситуация очень быстро меняется и невозможно спрогнозировать события будущих периодов.
Это действительно так. Однако в международных крупных компаниях нашли выход из данной ситуации: они стали проводить стратегические сессии ежегодно, чтобы все время корректировать пятилетний горизонт.
Они рассуждают так: стратегическое планирование очень похоже на езду в автомобиле в ночное время суток: когда ты едешь с включенным ближним светом, то в любом случае ты едешь медленнее, чем обычно, потому что не можешь предугадать, что или кто может появиться внезапно на дороге. А если дорожная ситуация и встречный транспорт позволяют ехать с дальним светом, то можно прибавить скорость, потому что вероятность аварии снижается.
При ясно определенных перспективах и планах развития дух команды крепче, люди более замотивированы на достижение амбициозных результатов, что, в свою очередь, повышает их активность и энергетику, а следовательно, и производительность труда.
Результат проведения стратегической сессии
Результатом проведения стратегической сессии очень часто становится комплексный план развития компании на 5 лет. Структура этого плана отражает логику стратегической сессии и выглядит следующим образом.
Комплексный план развития компании на 5 лет:
1. Миссия и ценности компании
2. Видение будущего компании на 5 лет
3. Стратегическая цель компании и план ее достижения на 5 лет
4. Годовая цель и план работы компании
5. Годовые планы работы бизнес-направлений
6. SWOT-анализ готовности компании к реализации целей следующего года
7. План организационного развития
Таким образом, мы видим, что стратегическое лидерство достигается при помощи обеспечения системного роста компании в борьбе с собственным несовершенством на пути к следующему уровню своего развития.
Вдохновляющий пример TOYOTA
Toyota Motor
В I квартале 2007 года Toyota впервые выпустила и продала больше автомобилей, чем General Motors (GM). GM удерживала звание «крупнейшего автопроизводителя в мире» на протяжении 76 лет. Но в последние годы GM, как и другие американские автопроизводители, переживала кризис и вынуждена была сокращать производство.
Освободившееся место на рынке заняли конкуренты, в первую очередь Toyota. 24 апреля японская компания сообщила, что выпустила в I квартале 2,37 млн автомобилей и 2,35 млн продала. Таким образом, она впервые опередила GM, у которой соответствующие показатели составили 2,34 млн и 2,26 млн машин" (Источник: Википедия).
Когда топ-менеджеры Toyota решили отпраздновать этот долгожданный и невероятный успех, генеральный менеджер сказал: «Мы находимся с вами в самой опасной точке развития нашего бизнеса. До сих пор у нас был ориентир — главный конкурент, компания General Motors. И мы боролись изо всех сил именно с ней. Теперь перед нами никого. Это значит, что, расслабившись, мы не сможем удержать лидерство. Есть только один выход — спроектировать следующие собственные амбициозные цели и бороться с самими собой сегодняшними за наше будущее. Завтра мы собираемся на стратегический митинг, чтобы спроектировать свои цели на следующие 10 лет и бороться за их достижение. Не расслабляйтесь, господа!».
«2009 финансовый год компания завершила с убытками, этого не было с 1950 года.
В 2013—2015 годах марку Toyota признают самым дорогим автомобильным брендом в мире (несмотря на то, что за 2014 год стоимость бренда снизилась на 2%)
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«Не победишь себя — будешь побежден собой». Как грамотное планирование помогает компании захватить лидерство
«Борьба с собственным несовершенством - самая продуктивная для компании». - Уверены Олег Афанасьев, Николай Иняхин, учредители Interim Business Association (США, Польша, Украина,...
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