«На меня хотели повесить все акции в районе»: одна из авторов белорусского Ждуна уехала за границу

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Оксана Лиходиевская. Фото предоставлено редакции

Ждун

Фото предоставлено редакции

«Оказалось, что за нами следили, – рассказывает Оксана. –- Задержали вместе с этой куклой и увезли в РОВД. Я просила, чтобы нас не «закрывали», обещала удалить фотографии, но все равно, несмотря на наличие детей, меня и подругу посадили в ИВС до суда. А до этого в милиции мне сразу сказали: «Да не переживай, завтра будет суд – у тебя будет 25 базовых, а у Натальи – 30». Наверное, ничего удивительного, что так и было».

«Первый раз меня задержали за кормление голубей в сквере, – вспоминает Оксана Лиходиевская. – За то, что на нас были красные куртки и белые кроссовки. Милиционеры вывернули наши сумки в поисках бело-красно-белой символики – но у нас не было ничего. Потом завезли в РОВД, где продержали четыре часа. Но оно того стоит, потому что когда нас отпустили, я увидела, что возле РОВД собралось много людей, волонтеров, которые хотели нас поддержать. Это было невероятно!»

Забрали в РОВД вместе с больным ребенком

«В нашем районном чате обсуждалась встреча возле стелы «Гомель». Люди предлагали прийти и пофотографироваться с национальными флагами. Но на эту встречу я не попала, так как была на работе, по дороге с которой решила пройти мимо той самой стелы. Встретила соседку, которая попросила сфотографировать ее на фоне стелы. Я с большим удовольствием это сделала – и делала бы еще тысячу раз, потому что не вижу здесь состава преступления. Через пару дней за мной приехали».

Дети Оксаны Лиходиевской. Фото предоставлено редакции

«Она на больничном. Вы там одурели?! Решайте сами свои проблемы», – вспоминает события того дня Оксана. – В итоге ребенка увезли, а меня посадили на трое суток до воскресенья. Страшно было только первые сутки, а потом пришло осмысление, за что я сижу и какая я молодец. Во дворе я пела политические песни, и весь ИВС кричал мне: «Жыве Беларусь!» Поэтому я собой горжусь, и мне не стыдно, что я там отсидела. Я поняла, что у них основная цель – нас сломить. Но меня они этим сделали только сильнее, потому что когда я вышла – кричала «Жыве Беларусь!» Муж говорит: садись скорее в машину, а то еще раз заберут. Но мне было уже не страшно».

«Взяла бумагу и ручку, с согласия сторон тебя устроит?»

«Я год не была в отпуске, – рассказывает Оксана. – Но в этой просьбе мне было отказано. Более того, меня уволили, причем очень некрасиво. Приехал директор и повышенным тоном говорил: «Взяла бумагу и ручку, с согласия сторон тебя устроит?» Я вообще не поняла, что произошло, и даже огорчиться не успела».

«Когда знакомые увидели мое фото на листовке и в одном из клеветнических телеграм-каналов – то начали звонить и писать слова поддержки. Мне кажется, что написала половина Гомеля, потому что там выложили номер телефона. И я не услышала ни одного плохого слова».

«Меня задержали прямо в нотариальной конторе»

«Я поехала оформлять документы на выезд к нотариусу, и меня задержали прямо в нотариальной конторе, – рассказывает Оксана. – Мы поехали в РОВД, где в конце концов со мной пять часов разговаривал сотрудник КГБ. У меня попросили телефон и нашли там несколько фотографий с бчб-символикой, сделанные за городом. Начались вопросы: «Зачем вы это выкладываете», так как один из этих снимков был выложен в телеграм-сообществе. На меня явно хотели повесить все акции, которые происходили в районе. А если это не я – то я должна рассказать, кто. В итоге, когда я сказала, что ничего не знаю, – они ответили, что технику, изъятую накануне во время обыска, будут смотреть очень долго. Стоит отметить, что забрали даже детские планшеты, и никаких бумаг об извлечении мне не выдали».

Фото предоставлено редакции

«Ощущения, если честно, не очень. Но я точно знаю, что через некоторое время я вернусь – и вряд ли буду сидеть на месте. А этот период нужно просто пережить, ведь для того, чтобы куда-то прийти, – надо идти».

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «На меня хотели повесить все акции в районе»: одна из авторов белорусского Ждуна уехала за границу Женщина надеется, что в скором времени сможет вернуться на родину.

Оксана Лиходиевская вместе с подругой Натальей Глазковой придумали и создали белорусского Ждуна – символ ожидания кончины белорусской диктатуры. Куклу с плакатами успели заметить и полюбить многие гомельчане. Не понравилась она только правоохранительным органам, которые начали давление на женщин.Оксану и Наталью отпустили со штрафами на следующий день, изъяв Ждуна, фотоаппарат и мобильные телефоны. Для Оксаны это было не первое задержание: женщину уже помещали в изолятор временного содержания и штрафовали за «кормление голубей в одежде политических цветов».Оксана говорит, что с тех пор милиционеры заметили ее и начали пристально наблюдать за женщиной и ее семьей.Милиционеры пришли к Оксане домой в тот момент, когда она была на больничном с младшим ребенком. Оксана говорит, что вместе с больным ребенком ее и забрали в РОВД.«Опека не хотела ехать в это РОВД, потому что я слышала, как по ту сторону телефона кричала женщина:После трех суток в ИВС Оксана вернулась на работу и, зная, что впереди у нее суд, попросилась в отпуск, чтобы не подставлять коллег.Но на этом, по словам Оксаны, давление только начало набирать обороты: женщине стали угрожать уголовным делом, детей в школах поставили на особый контроль, а на доме, где живет семья, кто-то развесил клеветнические листовки.Потеряв работу и чувствуя опасность, Оксана решила уехать из страны. Женщина начала оформлять бумаги для выезда, и в очередной раз ее задержали прямо на приеме у нотариуса.На момент публикации статьиуже выехала за границу, и теперь она в безопасности. Женщина надеется, что в скором времени сможет вернуться на родину.