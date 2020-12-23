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«На меня хотели повесить все акции в районе»: одна из авторов белорусского Ждуна уехала за границу
Источник материала: UDF
Оксана Лиходиевская. Фото предоставлено редакции
Ждун
Оксана Лиходиевская вместе с подругой Натальей Глазковой придумали и создали белорусского Ждуна – символ ожидания кончины белорусской диктатуры. Куклу с плакатами успели заметить и полюбить многие гомельчане. Не понравилась она только правоохранительным органам, которые начали давление на женщин.
Фото предоставлено редакции
«Оказалось, что за нами следили, – рассказывает Оксана. –- Задержали вместе с этой куклой и увезли в РОВД. Я просила, чтобы нас не «закрывали», обещала удалить фотографии, но все равно, несмотря на наличие детей, меня и подругу посадили в ИВС до суда. А до этого в милиции мне сразу сказали: «Да не переживай, завтра будет суд – у тебя будет 25 базовых, а у Натальи – 30». Наверное, ничего удивительного, что так и было».
Оксану и Наталью отпустили со штрафами на следующий день, изъяв Ждуна, фотоаппарат и мобильные телефоны. Для Оксаны это было не первое задержание: женщину уже помещали в изолятор временного содержания и штрафовали за «кормление голубей в одежде политических цветов».
«Первый раз меня задержали за кормление голубей в сквере, – вспоминает Оксана Лиходиевская. – За то, что на нас были красные куртки и белые кроссовки. Милиционеры вывернули наши сумки в поисках бело-красно-белой символики – но у нас не было ничего. Потом завезли в РОВД, где продержали четыре часа. Но оно того стоит, потому что когда нас отпустили, я увидела, что возле РОВД собралось много людей, волонтеров, которые хотели нас поддержать. Это было невероятно!»
Забрали в РОВД вместе с больным ребенком
Оксана говорит, что с тех пор милиционеры заметили ее и начали пристально наблюдать за женщиной и ее семьей.
«В нашем районном чате обсуждалась встреча возле стелы «Гомель». Люди предлагали прийти и пофотографироваться с национальными флагами. Но на эту встречу я не попала, так как была на работе, по дороге с которой решила пройти мимо той самой стелы. Встретила соседку, которая попросила сфотографировать ее на фоне стелы. Я с большим удовольствием это сделала – и делала бы еще тысячу раз, потому что не вижу здесь состава преступления. Через пару дней за мной приехали».
Милиционеры пришли к Оксане домой в тот момент, когда она была на больничном с младшим ребенком. Оксана говорит, что вместе с больным ребенком ее и забрали в РОВД.
Дети Оксаны Лиходиевской. Фото предоставлено редакции
«Опека не хотела ехать в это РОВД, потому что я слышала, как по ту сторону телефона кричала женщина:
«Она на больничном. Вы там одурели?! Решайте сами свои проблемы», – вспоминает события того дня Оксана. – В итоге ребенка увезли, а меня посадили на трое суток до воскресенья. Страшно было только первые сутки, а потом пришло осмысление, за что я сижу и какая я молодец. Во дворе я пела политические песни, и весь ИВС кричал мне: «Жыве Беларусь!» Поэтому я собой горжусь, и мне не стыдно, что я там отсидела. Я поняла, что у них основная цель – нас сломить. Но меня они этим сделали только сильнее, потому что когда я вышла – кричала «Жыве Беларусь!» Муж говорит: садись скорее в машину, а то еще раз заберут. Но мне было уже не страшно».
«Взяла бумагу и ручку, с согласия сторон тебя устроит?»
После трех суток в ИВС Оксана вернулась на работу и, зная, что впереди у нее суд, попросилась в отпуск, чтобы не подставлять коллег.
«Я год не была в отпуске, – рассказывает Оксана. – Но в этой просьбе мне было отказано. Более того, меня уволили, причем очень некрасиво. Приехал директор и повышенным тоном говорил: «Взяла бумагу и ручку, с согласия сторон тебя устроит?» Я вообще не поняла, что произошло, и даже огорчиться не успела».
Но на этом, по словам Оксаны, давление только начало набирать обороты: женщине стали угрожать уголовным делом, детей в школах поставили на особый контроль, а на доме, где живет семья, кто-то развесил клеветнические листовки.
«Когда знакомые увидели мое фото на листовке и в одном из клеветнических телеграм-каналов – то начали звонить и писать слова поддержки. Мне кажется, что написала половина Гомеля, потому что там выложили номер телефона. И я не услышала ни одного плохого слова».
«Меня задержали прямо в нотариальной конторе»
Потеряв работу и чувствуя опасность, Оксана решила уехать из страны. Женщина начала оформлять бумаги для выезда, и в очередной раз ее задержали прямо на приеме у нотариуса.
«Я поехала оформлять документы на выезд к нотариусу, и меня задержали прямо в нотариальной конторе, – рассказывает Оксана. – Мы поехали в РОВД, где в конце концов со мной пять часов разговаривал сотрудник КГБ. У меня попросили телефон и нашли там несколько фотографий с бчб-символикой, сделанные за городом. Начались вопросы: «Зачем вы это выкладываете», так как один из этих снимков был выложен в телеграм-сообществе. На меня явно хотели повесить все акции, которые происходили в районе. А если это не я – то я должна рассказать, кто. В итоге, когда я сказала, что ничего не знаю, – они ответили, что технику, изъятую накануне во время обыска, будут смотреть очень долго. Стоит отметить, что забрали даже детские планшеты, и никаких бумаг об извлечении мне не выдали».
Фото предоставлено редакции
На момент публикации статьи Оксана Лиходиевская уже выехала за границу, и теперь она в безопасности. Женщина надеется, что в скором времени сможет вернуться на родину.
«Ощущения, если честно, не очень. Но я точно знаю, что через некоторое время я вернусь – и вряд ли буду сидеть на месте. А этот период нужно просто пережить, ведь для того, чтобы куда-то прийти, – надо идти».
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Женщина надеется, что в скором времени сможет вернуться на родину.
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