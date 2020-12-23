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Водителям фур, которые едва не задавили гаишников и под выстрелы уехали в Россию, вынесли приговор
Источник материала: Tut.by
Суд Хотимского района вынес признал двоих жителей Минской области виновными в угрозе насилием в отношении сотрудников органов внутренних дел в целях воспрепятствования их законной деятельности,
Напомним, колонну фур Volvo, Scania и Iveco, которая ехала в сторону России, наряд ГАИ
За рулем транспортных средств находились 29-летний и 43-летний жители Минской области. Полуприцепы были опечатаны, а документы на груз отсутствовали. При этом мужчины не поясняли, что находится в полуприцепах.
Во время разбирательства на место приехал 49-летний житель Минска, который представился директором фирмы и владельцем груза. Он сказал водителям продолжить движение. Милиционеры попытались помешать этому: стали перед фурами и потребовали у мужчин покинуть кабины. Однако те начали ехать на инспекторов.
Сначала сотрудники ГАИ сделали несколько предупредительных выстрелов в воздух, а затем прострелили в грузовиках колеса. Несмотря на это, автомобили пересекли границу и скрылись в Смоленской области. Позже авто нашли российские силовики.
Следователи возбудили уголовные дела за насилие в отношении сотрудников органов внутренних дел. Также на подозреваемых и владельца груза составили несколько административных протоколов за нарушения в сфере безопасности дорожного движения. Одного из фигурантов дела взяли под стражу, второго отпустили под залог в размере 1000 базовых величин.
Фигурантам дела назначили наказание в виде 3 лет «химии» (так в народе называют ограничение свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа). Грузовики с полуприцепами общей стоимостью 58 тыс. рублей конфискованы.
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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49-летний житель Минска представился директором фирмы и владельцем груза - и приказал водителям продолжить движение несмотря на требование милиции оставаться на...
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