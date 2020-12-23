Байден получит официальный Twitter-аккаунт президента США без подписчиков

Источник материала: Tut.by

Администрация Twitter не будет передавать избранному президенту США Джо Байдену существующих подписчиков официального аккаунта президента @POTUS и официального аккаунта Белого дома @WhiteHouse. Об этом сообщил представитель Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти, пишет Meduza .



Джо Байден. Фото: Reuters

Команда Байдена пояснила изданию Business Insider, что Байден также не получит существующих подписчиков официальных твиттер-аккаунтов первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря Белого дома @PressSec.

Twitter пришлет подписчикам личных аккаунтов Байдена и Камалы Харрис, которая станет вице-президентом в его администрации, уведомление о возможности подписаться на официальный аккаунт переходной команды Байдена @transition46. Позднее этот аккаунт переименуют в официальный аккаунт Белого дома @WhiteHouse.

Официальный представитель Twitter Ник Пачилио заявил The Wall Street Journal, что Байден получит в общей сложности 12 официальных аккаунтов, связанных с президентом США. Пачилио добавил, что соцсеть продолжает переговоры с командой Байдена «по ряду аспектов», связанных с аккаунтами.

Почему Байдену не передадут нынешних подписчиков официальных твиттер-аккаунтов, неизвестно. Флаэрти отметил, что в 2016 году действующему президенту Дональду Трампу передали подписчиков учетных записей @POTUS и @WhiteHouse по просьбе его предшественника Барака Обамы. Журналист The Washington Post Хьюго Лоуэлл написал в твиттере со ссылкой на команду Байдена, что от передачи подписчиков новому президенту США отказался администратор аккаунтов Трампа.

Барак Обама стал первым действующим президентом США, который начал использовать твиттер для официальной коммуникации. Аккаунт @POTUS, который он использовал, после его ухода с должности был переименован в @POTUS44 и заморожен. На тот момент он насчитывал 13,7 миллиона подписчиков.

Для Дональда Трампа был создан новый аккаунт @POTUS. После того, как его полномочия истекут, учетную запись переименуют в @POTUS45 и тоже заморозят.

Сейчас у аккаунта @POTUS 33,2 миллиона подписчиков. У аккаунта @WhiteHouse — 26 миллионов, @FLOTUS — 16,4 миллиона, @PressSec — 6,3 миллиона.

Дональд Трамп активно использует твиттер, но публикует свои заявления в личной учетной записи, а не напрямую в официальном аккаунте @POTUS. Личный аккаунт Трампа @realDonaldTrump насчитывает 88,5 миллиона подписчиков. У Джо Байдена 21,6 миллиона подписчиков.

Трамп ранее отказался признавать победу Байдена на выборах президента США.