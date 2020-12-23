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Байден получит официальный Twitter-аккаунт президента США без подписчиков

23.12.2020 10:39 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Администрация Twitter не будет передавать избранному президенту США Джо Байдену существующих подписчиков официального аккаунта президента @POTUS и официального аккаунта Белого дома @WhiteHouse. Об этом сообщил представитель Байдена по цифровым коммуникациям Роб Флаэрти, пишет Meduza.


Джо Байден. Фото: Reuters

Команда Байдена пояснила изданию Business Insider, что Байден также не получит существующих подписчиков официальных твиттер-аккаунтов первой леди @FLOTUS и пресс-секретаря Белого дома @PressSec.

Twitter пришлет подписчикам личных аккаунтов Байдена и Камалы Харрис, которая станет вице-президентом в его администрации, уведомление о возможности подписаться на официальный аккаунт переходной команды Байдена @transition46. Позднее этот аккаунт переименуют в официальный аккаунт Белого дома @WhiteHouse.

Официальный представитель Twitter Ник Пачилио заявил The Wall Street Journal, что Байден получит в общей сложности 12 официальных аккаунтов, связанных с президентом США. Пачилио добавил, что соцсеть продолжает переговоры с командой Байдена «по ряду аспектов», связанных с аккаунтами.

Почему Байдену не передадут нынешних подписчиков официальных твиттер-аккаунтов, неизвестно. Флаэрти отметил, что в 2016 году действующему президенту Дональду Трампу передали подписчиков учетных записей @POTUS и @WhiteHouse по просьбе его предшественника Барака Обамы. Журналист The Washington Post Хьюго Лоуэлл написал в твиттере со ссылкой на команду Байдена, что от передачи подписчиков новому президенту США отказался администратор аккаунтов Трампа.

  • Барак Обама стал первым действующим президентом США, который начал использовать твиттер для официальной коммуникации. Аккаунт @POTUS, который он использовал, после его ухода с должности был переименован в @POTUS44 и заморожен. На тот момент он насчитывал 13,7 миллиона подписчиков.
  • Для Дональда Трампа был создан новый аккаунт @POTUS. После того, как его полномочия истекут, учетную запись переименуют в @POTUS45 и тоже заморозят.
  • Сейчас у аккаунта @POTUS 33,2 миллиона подписчиков. У аккаунта @WhiteHouse — 26 миллионов, @FLOTUS — 16,4 миллиона, @PressSec — 6,3 миллиона.
  • Дональд Трамп активно использует твиттер, но публикует свои заявления в личной учетной записи, а не напрямую в официальном аккаунте @POTUS. Личный аккаунт Трампа @realDonaldTrump насчитывает 88,5 миллиона подписчиков. У Джо Байдена 21,6 миллиона подписчиков.
  • Трамп ранее отказался признавать победу Байдена на выборах президента США.

 
 
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Барак Обама стал первым действующим президентом США, который начал использовать твиттер для официальной коммуникации.
 
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