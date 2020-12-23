Шульман: «Белорусский режим будет поощрять эмиграцию»

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Российский политолог – о закрытии в Беларуси наземной границы на выезд.

– Это экстремальная ситуация. Белорусский режим будет поощрять эмиграцию, он ее поощряет, он буквально насильственно вышвыривает людей за пределы Беларуси, – рассуждает Екатерина Шульман на Эхе Москвы . – Вот Мария Колесникова не согласилась это с собой сделать, а остальные были вышвырнуты. Поэтому тут нет никакого типологического изменения.

По-прежнему, действительно, как нам показывает пример Венесуэлы: чем больше уехало, тем лучше. Экстремальная ситуация пандемии не показатель. Она закончится, а политика продолжится.