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BYPOL: Блогер Николай Дедок был арестован с помощью софта компании «Синезис»

23.12.2020 10:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Инициатива BYPOL опубликовала материал о том, как сотрудникам МВД удалось вычислить и задержать политического активиста и блогера Николая Дедка, арестованного 12 ноября 2020 года.

«Его непосредственной разработкой занимались сотрудники 3 управления ГУБОПиК: заместитель начальника управления – начальник 1 отдела полковник милиции Алёкса Александр Иванович … и заместитель начальника 1 отдела управления подполковник милиции Тарасик Иван Александрович», - говорится в телеграм-канале инициативы.

«В октябре 2020 года ГУБОПиК установил знакомую Николая Дедка, с которой тот периодически встречался. За девушкой было организовано наблюдение, изъяты видеозаписи с камер видеонаблюдения Минского метрополитена, для выявления Дедка Н.А. среди пассажиров использовалась программа KiPod, разработанная компанией «Синезис», - сообщает BYPOL.

В результате этих мероприятий стало известно, что Микола Дедок проживает в поселке Сосновый Осиповичского р-на, откуда на маршрутном такси регулярно выезжал в Минск.

Пресс-служба МВД сообщала, что Дедок признан подозреваемым по уголовному делу, ранее возбужденному за организацию и подготовку действий, грубо нарушающих общественный порядок.

Компания «Синезис» была включена в 3-й санкционный пакет и против нее введены рестрикции со стороны Евросоюза.

 
Теги: Минск
 
 
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Инициатива BYPOL опубликовала материал о том, как сотрудникам МВД удалось вычислить и задержать политического активиста и блогера Николая Дедка, арестованного 12...
 
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