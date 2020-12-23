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Строительство "Северного потока-2" в водах Дании возобновят в январе

23.12.2020 10:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

С 15 января в датских водах планируется возобновить строительство последнего участка газопровода "Северный поток - 2".

Об этом во вторник, 22 декабря, сообщили в Датском морском управлении. Укладкой труб будет заниматься баржа "Фортуна". Ей будут помогать суда "Мурман" и "Балтийский исследователь" Морской спасательной службы России, передает DW.

Как отмечают в Датском морском управлении, на время работ к судам запретят приближаться на несколько сотен метров. "Несанкционированное плавание, ныряние, постановка на якорь, рыбная ловля и работы на морском дне будут запрещены в этих районах. (...) Защитная зона простирается на 200 м с каждой стороны кабелей", - говорится в уведомлении.

По первоначальным планам запуск в эксплуатацию газопровода длиной более 1200 км был намечен на январь 2020 года. Однако в декабре 2019 года укладка труб по дну Балтийского моря была приостановлена из-за угрозы санкций США в отношении европейских подрядчиков.

Вашингтон считает, что "Северный поток - 2" сделает Европу еще более зависимой от российского газа. Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон работает над созданием коалиции с целью не допустить завершения строительства. А в Германии и некоторых других европейских странах в свете резонансного отравления Алексея Навального шли дискуссии о возможном введении санкций, затрагивающих строящийся газопровод. Канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel) осенью оставила открытой возможность такого решения.

Несмотря на спорный статус проекта, в начале октября Датское энергетическое агентство выдало разрешение на эксплуатацию "Северного потока - 2" в ее исключительной экономической зоне при условии проведения испытаний и верификации хотя бы одной из линий газопровода.

 
 
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С 15 января в датских водах планируется возобновить строительство последнего участка газопровода "Северный поток - 2".
 
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