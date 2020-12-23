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Ушел из школы и пропал. В Минске ищут 11-летнего ребенка

23.12.2020 10:57 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Минская милиция объявила в розыск 11-летнего Сергея Николаевича Гончаренко. Известно, что вчера днем он ушел из школы, с тех пор неизвестно, где он. Пропадает, впрочем, не первый раз.

Во данным МВД, мальчик ушел из школы в 14:00.

На вид Сергею 10—11 лет, рост около 150 см, худощавый, глаза серо-голубые, волосы прямые короткие. Был одет в серую вязаную шапку, черную куртку с капюшоном и меховой опушкой, темно-синие штаны, темно-синие ботинки. При себе имел черный рюкзак. Носит очки в синей оправе. Есть мобильный телефон, но он недоступен.

Тех, кто знает, где может находиться школьник, просят связаться с Фрунзенским РУВД Минска: 8 029 302-75-16, 8 029 356-02-80, 102.

 
Теги: Минск
 
 
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Минская милиция объявила в розыск 11-летнего Сергея Николаевича Гончаренко. Известно, что вчера днем он ушел из школы, с тех пор неизвестно, где он. Пропадает,...
 
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