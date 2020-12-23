ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У католиков завтра Сочельник: что нужно и нельзя делать

23.12.2020 11:09 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Католики стоят на пороге Сочельника — дня-предвестника одного из самых главных католических праздников — Рождества Христова.

У католиков завтра Сочельник: что нужно и нельзя делать
Фото pixabay.com

В этот день необходимо особенно строго соблюдать пост, употребляя в пищу сочиво — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна.

В традициях праздника указано, что Сочельник заканчивался с появлением на небе первой вечерней зари, после чего во всех католических и протестантских храмах проходят богослужения.

В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в костел, который обычно открыт с раннего утра. Готовится праздничный ужин, состоящий из постных блюд.

Как правило, в центр стола ставят блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками. Перед тем, как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.

Что запрещено делать

  • шить, убирать или заниматься любыми домашними делами и хлопотами (считается, что эти действия отвернут от вас удачу на весь следующий год);
  • есть продукты животного происхождения (допускаются морепродукты);
  • носить черные вещи (это может принести к несчастью).

В настоящее время обычай рождественского хлеба, облаток, распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в эти рождественские праздники.

Если в этот день кто-нибудь придет в дом, то должен быть принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.

Сохранился также обычай подкладывать сено под белую скатерть на столе, за которым совершается трапеза Сочельника. Сено призвано напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей новорожденного Христа на сено в ясли.

Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.

Принято также в этот день делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Католики стоят на пороге Сочельника — дня-предвестника одного из самых главных католических праздников — Рождества Христова.
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар в «обменниках» взлетел до 2,6 BYN. И это только начало
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика