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У католиков завтра Сочельник: что нужно и нельзя делать
Источник материала: Навiны
Католики стоят на пороге Сочельника — дня-предвестника одного из самых главных католических праздников — Рождества Христова.
В этот день необходимо особенно строго соблюдать пост, употребляя в пищу сочиво — сваренные с медом пшеничные или ячменные зерна.
В традициях праздника указано, что Сочельник заканчивался с появлением на небе первой вечерней зари, после чего во всех католических и протестантских храмах проходят богослужения.
В этот день в семьях украшают елки и устанавливают ясли. Те из членов семьи, кто не успел приступить к исповеди, идут в костел, который обычно открыт с раннего утра. Готовится праздничный ужин, состоящий из постных блюд.
Как правило, в центр стола ставят блюдо с освященным пресным хлебом — рождественскими облатками. Перед тем, как начать ужин, глава семьи читает вслух отрывок из Евангелия от Луки, повествующий о рождении Иисуса Христа.
В настоящее время обычай рождественского хлеба, облаток, распространен в основном в Польше и ряде стран Восточной Европы. Иногда облатки посылают по почте тому, с кем не удастся встретиться в эти рождественские праздники.
Если в этот день кто-нибудь придет в дом, то должен быть принят, как брат. Этот обычай — знак памяти о близких и дорогих людях, которые не могут в этот день встретить праздник вместе с семьей.
Сохранился также обычай подкладывать сено под белую скатерть на столе, за которым совершается трапеза Сочельника. Сено призвано напоминать о бедности Вифлеемской пещеры и о Богородице, положившей новорожденного Христа на сено в ясли.
Вместе с католиками Рождество празднуют лютеране, англиканская церковь и часть протестантских конфессий. В каждой стране этот праздник имеет свои традиции.
Принято также в этот день делать подарки домашним. Некоторые семьи, следуя давним католическим традициям, приглашают в эту ночь за свой стол одиноких стариков и бедных людей.
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Католики стоят на пороге Сочельника — дня-предвестника одного из самых главных католических праздников — Рождества Христова.
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