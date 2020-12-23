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Шансы Лукашенко «на спасение» приблизились к нулю - эксперт

23.12.2020 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Шансы Лукашенко «на спасение» приблизились к нулю - эксперт
Фото: Южный Федеральный
Александр Лукашенко подошел к финишной прямой своего президентского правления.

Об этом заявил политолог Илья Гращенков, перечислив ряд доказательств того, что шансы белорусского правителя удержаться во власти практически равны нулю.

Лукашенко отчаянно хватается за власть предлагая различные реформы для того, чтобы успокоить белорусов. Однако он использует все те же жесткие методы в борьбе за эту власть, отмечает политолог. Спецтехника, аресты, водометы, все это идет в ход, что не добавляет Лукашенко политической весомости.

Тот фактор, что белорусский правитель не собирается менять методы подхода к оппозиционным силам и продолжает гнуть свою линию, только лишь обещая реформы, вызывает неверие со стороны мировой политической элиты. Москва уже слабо верит, что Лукашенко готов на реальные шаги по трансферту власти, отмечает Гращенков. Тревожная информация для Лукашенко поступила и из Китая, там заявили, что ему пора уходить.

«Москва и Вашингтон на очереди», - считает политолог.


У России и США интересы в Беларуси разные, а вот Лукашенко не устраивает обе стороны, резюмировал эксперт.
 
 
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У России и США интересы в Беларуси разные, а вот Лукашенко не устраивает обе стороны.
 
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