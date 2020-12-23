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«Москва и Вашингтон на очереди», - считает политолог.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Шансы Лукашенко «на спасение» приблизились к нулю - эксперт У России и США интересы в Беларуси разные, а вот Лукашенко не устраивает обе стороны.

Об этом заявил политолог, перечислив ряд доказательств того, что шансы белорусского правителя удержаться во власти практически равны нулю.отчаянно хватается за власть предлагая различные реформы для того, чтобы успокоить белорусов. Однако он использует все те же жесткие методы в борьбе за эту власть, отмечает политолог. Спецтехника, аресты, водометы, все это идет в ход, что не добавляет Лукашенко политической весомости.Тот фактор, что белорусский правитель не собирается менять методы подхода к оппозиционным силам и продолжает гнуть свою линию, только лишь обещая реформы, вызывает неверие со стороны мировой политической элиты. Москва уже слабо верит, что Лукашенко готов на реальные шаги по трансферту власти, отмечает Гращенков. Тревожная информация для Лукашенко поступила и из Китая, там заявили, что ему пора уходить.У России и США интересы в Беларуси разные, а вот Лукашенко не устраивает обе стороны, резюмировал эксперт.