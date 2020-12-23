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Праздник 23 декабря: что ни в коем случае нельзя делать в день святого Мины

23.12.2020 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Праздник 23 декабря: что ни в коем случае нельзя делать в день святого Мины
Коллаж: РБК-Украина
23 декабря православные чтят память святого мученика Мины Александрийского (Красноречивого или Калликелада), который в IV веке пострадал за Веру во времена правления римского императора Максимиана II Дазы.

В народе праздник называли Мина-светлые очи или день Мины. Наши предки замечали, что с этой даты световой день начинает прибывать - как раз после Дня зимнего солнцестояния 22 декабря. По поверьям, в этот праздник можно вылечить больные глаза и улучшить зрение, если следовать особым правилам и не нарушать строгие запреты.

По церковным преданиям, Мина был знатным воином-вельможей, отличался красноречием и ораторским искуством. Он стал открыто проповедовать веру в Единого Бога в Александрии, куда император послал его для подавления восстания христиан в этом языческом городе. Разгневанный правитель разрешил предать Калликелада жестоким пыткам, но судья епарх Ермоген вместо этого сам принял от Мины крещение.

Разъяренный Максимиан лично прибыл в Александрию для экзекуции над христианами и приказал обезглавить Мину и Ермогена, а также еще одного уверовавшего в Спасителя Евграфа.

Приметы и традиции 23 декабря


В народном восприятии святой мученик Мина символизировал прозрение, поэтому многие поверья и традиции празднования связаны с верой в возможность вылечить глаза и "снять пелену с очей".

Согласно поверьям, проповедник не только обладал даром исцелять зрение, но и мог изгонять нечистых духов из людей, творить чудеса, лечить болезни и даровать способность четко видеть правду и ложь, добро и зло во всех словах, делах и явлениях.

В молитвах у святого просили о духовном прозрении, а также молили о здоровье и об исцелении от всяких глазных болезней.

По традиции, женщины в день Мины произносили особый заговор от полуночницы и нечисти, которая мешает спать детям.

Бытовали такие поговорки в этот день: «Со святого Мины - тьма нас мимо» и «Со святого Мины - с очей пелена».

Строго запрещалось в этот день наговаривать на людей дурное, судачить и сплетничать, так как недобрые и лживые слова могли обернуться на сглаз, но обращались именно против говорящего.

Еще одно правило в день Мины гласило, что если посмотреть в глаза нищему, которому подаете милостыню, то можно призвать беду на свою голову.

Главные приметы 23 декабря


Если в день Мины ясная погода, то скоро на придут крепкие морозы.

Если снегопады намели сугробы до самой изгороди, значит лето будет неурожайное.

Когда в небе в этот день белые облака, то вскоре придет похолодание.

Мерцающие и очень яркие звезды в ночном небе в этот день предвещают скорую стужу.

Когда созвездие Большая Медведица 23 декабря ярко сияет - готовьтесь к бурану.

Если же в небе звезды кажутся маленькими, что вскоре ждите снегопады.

Если в этот день сороки возле хат летают и лезут под стреху, то это сулит скорую вьюгу.

Именины 23 декабря празднуют: Александр, Александра, Алексей, Анатолий, Григорий, Евгений, Константин.
 
 
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Если в этот день сороки возле хат летают и лезут под стреху, то это сулит скорую вьюгу.
 
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