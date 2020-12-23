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Девальвация продолжается! Утром 23 декабря доллар, евро и российский рубль опять дорожают

23.12.2020 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Девальвация продолжается! Утром 23 декабря доллар, евро и российский рубль опять дорожают
Иллюстративное фото
В среду девальвация белорусского рубля замедлилась, но всё равно продолжилась. Так, торги открылись ростом стоимости корзины валют на 0,42%, против 0,82% за вчера.

Вчера белорусский рубль полетел вниз с максимальной скоростью за последние четыре месяца.

Белорусская валютно-фондовая биржа


По данным banki24.by на 10:15:

Курс доллара вырос на 0,0165 BYN до 2,5823 BYN/USD — максимума за 20 дней.

Доллар дорожает третий день. Его стоимость за это время подскочила уже на 0,0755 BYN, но ещё в минувшую пятницу доллар завершил торги на минимуме за четыре месяца.

Курс евро поднялся ещё на 0,0152 BYN до 3,1515 BYN/EUR и оказался на максимуме за 113 дней.

Евро активно дорожает уже шесть раз за последние семь торгов. Его стоимость за это время выросла уже на 0,0797 BYN.

До исторического максимума евровалюте осталось чуть более полутора копеек. Если белорусский рубль продолжит дешеветь, то новый рекорд мы сможем увидеть уже на этой неделе.

Курс российского рубля подрос ещё на 0,0103 BYN до 3,4198 BYN/100 RUB.

Российский рубль дорожает второй день, а до этого за пять дней он существенно подешевел, потеряв 0,0728 BYN.

Московская биржа


Вчера поздно вечером торги на бирже в Москве закрылись на уровне 75,90 RUB/USD. Сегодня утром на открытии доллар не смог продолжить укрепление и подешевел до 75,49 российских рублей.

Евро закрыл вчерашние торги на отметке 92,23 RUB/EUR, а сегодня утром его стоимость упала до 92,02 российских рублей.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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Доллар дорожает третий день. Его стоимость за это время подскочила уже на 0,0755 BYN.
 
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