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Доллар в «обменниках» взлетел до 2,6 BYN. И это только начало

23.12.2020 11:17 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Доллар в «обменниках» взлетел до 2,6 BYN. И это только начало
Иллюстративное фото
Установленные банками курсы валют накануне Рождества и Нового года вряд ли обрадуют белорусов.

В частности, по данным select.by на 09:00 23 декабря, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,583, а купить по 2,598 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,618).

А вот сколько дают и просят за две другие иностранные валюты:

Евро 3,14 / 3,155 (3,18).

100 российских рублей 3,405 / 3,415 (3,48).

Напомним, что ослабевший российский рубль на бирже в Москве потянул 22 декабря за собой белорусскую валюту, которая значительно подешевела к доллару и евро, но в меньшей степени к российскому рублю.

В целом пот итогам торгов валютная корзина подорожала на на 0,82%. Это рекордный процентный прирост за последние четыре месяца.
 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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Дороже всего «американца» предлагают по 2,618.
 
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