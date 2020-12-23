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Доллар в «обменниках» взлетел до 2,6 BYN. И это только начало
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
В частности, по данным select.by на 09:00 23 декабря, в Минске доллар выгоднее всего можно продать по 2,583, а купить по 2,598 белорусского рубля (дороже всего «американца» предлагают по 2,618).
А вот сколько дают и просят за две другие иностранные валюты:
Евро 3,14 / 3,155 (3,18).
100 российских рублей 3,405 / 3,415 (3,48).
Напомним, что ослабевший российский рубль на бирже в Москве потянул 22 декабря за собой белорусскую валюту, которая значительно подешевела к доллару и евро, но в меньшей степени к российскому рублю.
В целом пот итогам торгов валютная корзина подорожала на на 0,82%. Это рекордный процентный прирост за последние четыре месяца.
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Дороже всего «американца» предлагают по 2,618.
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