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Ученые осуществили квантовую телепортацию на десятки километров

23.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Ученые осуществили квантовую телепортацию на десятки километров

  • 23.12.2020, 11:12
Ученые осуществили квантовую телепортацию на десятки километров

Им удалось телепортировать кубиты фотонов через 44 километра волокна.

Команда ученых из Fermilab при Министерстве энергетики США, Университета Калгари и других учреждений заявила о том, что ей впервые удалось осуществить устойчивую квантовую телепортацию на большие расстояния. Исследователи телепортировали кубиты фотонов через 44 километра волокна, сообщает «Популярная механика».

Квантовая телепортация — это перенос квантовых состояний из одного места в другое. Посредством квантовой запутанности две частицы в разных местах связаны невидимой силой, которую Альберт Эйнштейн называл «жутким действием на расстоянии». Независимо от расстояния, закодированная информация, совместно используемая парой «запутанных» частиц, может передаваться между ними. Телепортируя квантовые кубиты — основные единицы квантовых вычислений — исследователи надеются создать сети квантовых компьютеров, которые смогут обмениваться информацией с невероятно высокой скоростью.

Ученые считают, что им удалось сделать первый шаг на пути к созданию более крупной и доступной системы. Вместе с тем, они признают, что обеспечивать стабильность такого потока на больших расстояниях оказалось очень сложно.

Предыдущий рекорд установили исследователи из Университета Калгари, на расстояние шести километров.

Ранее ученые разработали прототип квантового радара. Система основана на так называемом явлении квантовой запутанности. Речь идет о типе коррелированного состояния двух или более квантовых систем, у которого есть невозможная характерная черта для классической физики - состояние всей системы определено лучше, чем состояние ее особенностей.

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Им удалось телепортировать кубиты фотонов через 44 километра волокна.
 
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