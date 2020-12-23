Источник материала: Хартия'97

«Выходим, потому что накипело» 23.12.2020, 10:39

1,064

Жители Лиды во время акции протеста записали видео со стихотворением.

Жители Лиды записали видео со стихотворением, плакатами и бело-красно-белыми флагами в поддержку врача Галины Васериной, которую задержали 19 декабря за фото на «Кургане Славы». 21 декабря суд дал ей штраф 10 базовых величин.

Лидчане вышли на акцию с плакатами «Выходим, потому что накипело» и национальной символикой.

Видео опубликовал телеграм-канал vybory_smotri .

Жители Лиды записали видео со стихотворением, плакатами и бело-красно-белыми флагами в поддержку врача Галины Васериной, которую задержали 19 декабря за фото на «Кургане Славы». 21 декабря суд дал ей штраф 10 базовых величин.



«Вышел — пикет, и не вышел — пикет». pic.twitter.com/zkJgaGuxtO — TUT.BY (@tutby) December 22, 2020

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер , подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97» .