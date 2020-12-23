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«Выходим, потому что накипело»
Источник материала: Хартия'97
«Выходим, потому что накипело»
Жители Лиды во время акции протеста записали видео со стихотворением.
Жители Лиды записали видео со стихотворением, плакатами и бело-красно-белыми флагами в поддержку врача Галины Васериной, которую задержали 19 декабря за фото на «Кургане Славы». 21 декабря суд дал ей штраф 10 базовых величин.
Лидчане вышли на акцию с плакатами «Выходим, потому что накипело» и национальной символикой.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Жители Лиды во время акции протеста записали видео со стихотворением.
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