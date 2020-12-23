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«Выходим, потому что накипело»

23.12.2020 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

«Выходим, потому что накипело»

  • 23.12.2020, 10:39
  • 1,064
«Выходим, потому что накипело»

Жители Лиды во время акции протеста записали видео со стихотворением.

Жители Лиды записали видео со стихотворением, плакатами и бело-красно-белыми флагами в поддержку врача Галины Васериной, которую задержали 19 декабря за фото на «Кургане Славы». 21 декабря суд дал ей штраф 10 базовых величин.

Лидчане вышли на акцию с плакатами «Выходим, потому что накипело» и национальной символикой.

Видео опубликовал телеграм-канал vybory_smotri.

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Жители Лиды во время акции протеста записали видео со стихотворением.
 
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