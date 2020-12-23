На что сходить в кино для новогоднего настроения? Вот что сейчас показывают

Источник материала: Tut.by

Новый год уже через восемь с половиной дней, представляете? Если праздничного настроения как не было так и нет, предлагаем поискать его в кинотеатре. Тем более под Новый год там традиционно показывают фильмы, так или иначе связанные с этим праздником. В этом году их мало, но они есть. Какие именно — рассказываем.

«Обратная связь» — фильм с известной четверкой из «Квартета И», и это продолжение прошлогоднего фильма «Громкая связь», в основу которого легла успешная итальянская драма «Идеальные незнакомцы». Несколько недель подряд в прошлом году «Громкая связь» попадала в топы кассовых фильмов. Если вы его не смотрели, то вот коротко о сюжете: семеро друзей договариваются зачитывать вслух все приходящие им сообщения, а на звонки отвечать только по громкой связи — случается коллапс.

Те, кто видел «Громкую связь», наверняка удивлены, что у нее есть продолжение: в финале первой части показалось, что персонажи скорее поубивают друг друга, чем снова сядут за один стол. Но каких чудес не бывает под Новый год, особенно в России. Сюжет «Обратной связи» переносит зрителя в 31 декабря, где семеро друзей вновь собираются в загородном доме — на этот раз не бесцельно, а чтобы вместе встретить Новый год. Забыв старые обиды, приятели опять соглашаются сыграть в провокационную игру: в этот раз нужно написать анонимную записку, что твоим компаньонам не стоило бы делать в 2021 году. Когда эксперимент начинается, предновогодний вечер снова полон сюрпризов.

«Обратная связь» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

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«Серебряные коньки» — это своего рода сказка, которая может случиться только под Новый год. События фильма происходят в рождественском (очень красивом и атмосферном) Петербурге 1899 года. Авторы сняли трогательную историю о том, как накануне нового столетия судьба сводит тех, кому, казалось бы, не суждено было встретиться. Центральная (конечно же, любовная) линия, знакомит людей из совершенно разных миров: Матвея, сына фонарщика, и Алису, дочь крупного сановника, грезящую о науке. По закону жанра отец хочет выдать Алису замуж за того, кого сам счел подходящей партией, однако девушка влюблена в Матвея, чье единственное богатство — доставшиеся по наследству посеребренные коньки.

Не сочтите за спойлер, но главный компонент жанра, ощущение чуда, в фильме присутствует. А что еще нужно от картины, которая должна настраивать на новогодний лад?

«Серебряные коньки» Когда: уже в кино

Где: во всех кинотеатрах

Сколько: от 6 рублей Купить билет

У главного героя фильма «Самый новый год!» Саши три проблемы: девушка, которая хочет свадьбу, на которую он никак не может решиться, ведь он всего-навсего ветеринарный фельдшер и чистит уши собакам; родители, ведь маме не нравится Оля, а папе не нравится его работа, потому что Саша чистит уши собакам; и третья — он не нравится Олиной маме, потому что… да, потому что он чистит уши собакам.

Что тут новогоднего, спросите вы? А вот тут начинается самое интересное. В новогоднюю ночь все собираются у Саши дома, чтобы отпраздновать еще и его день рождения, ведь родился он 1 января. Оля приготовила ему подарок — он скоро станет папой. Чтобы хоть на какое-то время остаться наедине со своими мыслями, Саша прячется в туалете. Нажав на смыв, он оказывается… в квартире своих родителей за два часа до своего рождения. И на дворе 31 декабря 1992 года.

«Самый Новый год!» Когда: уже в кино

Где: Falcon Club Бутик Кино, все кинотеатры Silver Screen, «Аврора», «Беларусь», «Пионер»

Сколько: от 6 рублей Купить билет