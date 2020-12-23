|
Китай с 1 января снизит импортные пошлины на 883 вида товаров
Источник материала: АФН
Правительство Китая с января 2021 года снизит импортные пошлины на 883 вида товаров, говорится в опубликованном в среду заявлении Комитета по таможенным тарифам при Госсовете КНР.
"С 1 января 2021 года будут скорректированы ввозные пошлины на часть товаров", - указывается в документе, передает ТАСС.
В обнародованном списке значатся редкоземельные металлы, сырье для производства медикаментов, лекарственные препараты, продукция деревообрабатывающей промышленности, одежда, детали для автомобильных и авиационных двигателей и другие виды товаров.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Китая с января 2021 года снизит импортные пошлины на 883 вида товаров, говорится в опубликованном в среду заявлении Комитета по таможенным тарифам при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)