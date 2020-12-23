ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Китай с 1 января снизит импортные пошлины на 883 вида товаров

23.12.2020 11:27 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Правительство Китая с января 2021 года снизит импортные пошлины на 883 вида товаров, говорится в опубликованном в среду заявлении Комитета по таможенным тарифам при Госсовете КНР.

"С 1 января 2021 года будут скорректированы ввозные пошлины на часть товаров", - указывается в документе, передает ТАСС.

В обнародованном списке значатся редкоземельные металлы, сырье для производства медикаментов, лекарственные препараты, продукция деревообрабатывающей промышленности, одежда, детали для автомобильных и авиационных двигателей и другие виды товаров.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство Китая с января 2021 года снизит импортные пошлины на 883 вида товаров, говорится в опубликованном в среду заявлении Комитета по таможенным тарифам при...
 
Новости дня
Новости разные
 
Праздник 23 декабря: что ни в коем случае нельзя делать в день святого Мины
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика