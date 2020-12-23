Сквозь туман: автомобильное освещение в условиях ограниченной видимости

Максимально обозначить свое присутствие на дороге, обезопасив при этом себя и других участников дорожного движения, поможет правильно подобранное и настроенное автомобильное освещение.

Туман – одно из самых опасных погодных условий. Он настигает внезапно и сокращает видимость до критических показателей. В идеале, попав «в молоко», нужно остановиться и переждать непогоду на обочине с включенными габаритными или стояночн

В условиях густого тумана дистанция до авто, движущегося навстречу, кажется больше, а его скорость – значительно меньше. При этом очертания предметов размыты, что усложняет адекватную оценку их истинных размеров. Попав в зону тумана важно незамедлительно снизить скорость до 30-50 км/ч, а в случае очень плохой видимости безопасной будет скорость не выше 25 км/ч. Необходимо также соблюдать дистанцию, чтобы успеть вовремя среагировать на внезапно появившееся впереди препятствие.

Если едете по трассе за чертой города стоит помнить о старых авто с некачественно работающими габаритами, заметить их в условиях густого тумана очень сложно; плохих, а местами и очень плохих дорогах; шансе встретить на своем пути гужевой транспорт без освещения, пешеходов и велосипедистов без светоотражающих элементов на одежде.

Освещение: дальний – off, ближний – on

Туман – это по сути микро капли воды, зависшие в воздухе. Ближе к дорожному покрытию их концентрация меньше, поэтому направленный ниже ближний свет обеспечивает лучший обзор. В то время, когда мощные пучки горизонтально направленного дальнего света отражаются от капель, создавая непроницаемую белую завесу, тем самым усугубляя видимость дороги.

Поэтому вне зависимости от времени суток попав в туман, необходимо включать ближний свет фар. Днем он сделает авто видимым для других участников дорожного движения, а ночью его дальности хватит для достаточной освещенности дороги.

Максимально обезопасить движение в условиях ограниченной видимости помогут противотуманные фары. Они размещаются как можно ниже и создают широкий горизонтальный пучок света, идущий параллельно дороге и лучше проникающий через дымку тумана. Дальность освещения противотуманными фарами составляет порядка 25 метров.

Качество освещения – ключевой фактор безопасности

Повысить безопасность дорожного движения и улучшить комфорт вождения, обеспечивая хорошее освещение дороги, помогут современные высокоэффективные автомобильные лампы. Высоким качеством, долговечностью и чистотой света отличаются, к примеру, лампы Bosch. В ассортименте немецкого бренда представлено несколько линеек и широкий ассортимент типов автоламп, что позволяет выбрать подходящий источник света практически для любого автомобиля.

Если речь идет о вождении в условиях плохой видимости, стоит упомянуть одну из топовых линеек Gigalight Plus 120. Благодаря использованию ксенона эти галогенные лампы имеют увеличенную на 120% длину освещенной зоны, обеспечивают высокую производительность и чрезвычайно белый свет за счет специального голубого покрытия.

Можно спокойно и комфортно чувствовать себя без усталости от вождения даже на дальние расстояния и при любых погодных условиях.

Еще большую интенсивность света обеспечивают лампы линейки Gigalight Plus 150. Их колба наполнена чистым ксеноном без примесей других газов для повышенной эффективности. Их ярко-белый свет сравним по восприятию с дневным освещением, что позволяет водителю лучше видеть дорогу в темное время суток и в условиях плохой видимости, вовремя распознавать потенциально опасные ситуации и быстрее реагировать.

Противотуманные фары: что необходимо учитывать?

Противотуманные фары и задние противотуманные фонари увеличивают безопасность дорожного движения, но должны использоваться только в определенных условиях. Первые следует включать только в условиях ухудшения видимости вследствие дождя, тумана или снега. Задние противотуманные фонари должны использоваться только в случае, если видимость составляет менее 50 метров.

Как правильно отрегулировать свет фар?

Неправильно отрегулированные фары могут не только усложнить вождение, но и стать причиной аварийной ситуации на дороге. Сильно поднятые вверх передние фары ослепляют водителей встречных авто, а в условиях густого тумана создают эффект двух светящихся столбов, усугубляя и без того плохую видимость. Требованиям безопасного движения лучше всего отвечают заводские регулировки фар.

Поэтому если у вас новое авто, нет поводов для переживаний. В других случаях для замены и профессиональной регулировки автомобильной светотехники лучше обратиться на СТО, где на специальном стенде специалисты проведут точную настройку фар ближнего и дальнего света. В сети фирменных СТО Бош Авто Сервис можно выполнить настройку фар любого типа.