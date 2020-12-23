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Самые значимые фото 2020-го по версии ВВС: «И конечно же протесты в Беларуси»

23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Журналисты BBC отобрали самые значимые на их взгляд фотографии уходящего 2020 года.

Самые значимые фото 2020-го по версии ВВС: «И конечно же протесты в Беларуси»

«Довольно много в подборке фотографий с просторов бывшего СССР: Алексей Навальный в больнице Берлина, голосование за поправки в конституцию на пеньках, арестованный Иван Сафронов, отравленное побережье Камчатки, военный конфликт в Карабахе и конечно же протесты в Беларуси», – отмечает российский политический Telegram-канал ЪЪ.

Самые значимые фото 2020-го по версии ВВС: «И конечно же протесты в Беларуси»

Отметим, одно из выбранных фото сделано в ночь с 9 на 10 августа в районе стелы, где силовики жестко разогнали людей, несогласных с результатами президентских выборов. Его автор – известный белорусский фоторепортер Василий Федосенко (агентство Reuters). На сегодня он, как и многие другие фоторепортеры и журналисты, представляющие зарубежные медиа, лишен аккредитации для работы в Беларуси.

Самые значимые фото 2020-го по версии ВВС: «И конечно же протесты в Беларуси»

Эта фотография была сделана 8 сентября во время разгона женского марша. Автор – белорусский фотограф Евгений Ерчак. Отметим, что этот снимок также вошел в подборку главных фото 2020 года по версии The New York Times.

Всего в подборке журналистов ВВС четыре репортажных снимка о событиях в Беларуси.

 
 
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Журналисты BBC отобрали самые значимые на их взгляд фотографии уходящего 2020 года.
 
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