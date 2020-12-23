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Самые значимые фото 2020-го по версии ВВС: «И конечно же протесты в Беларуси»
23.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Журналисты BBC отобрали самые значимые на их взгляд фотографии уходящего 2020 года.
«Довольно много в подборке фотографий с просторов бывшего СССР: Алексей Навальный в больнице Берлина, голосование за поправки в конституцию на пеньках, арестованный Иван Сафронов, отравленное побережье Камчатки, военный конфликт в Карабахе и конечно же протесты в Беларуси», – отмечает российский политический Telegram-канал ЪЪ.
Отметим, одно из выбранных фото
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Всего в подборке журналистов ВВС
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Журналисты BBC отобрали самые значимые на их взгляд фотографии уходящего 2020 года.
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