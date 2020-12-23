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Лукашенко приказал ВВП вырасти на 1,8%

23.12.2020 11:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 22 декабря подписал Указ № 480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год". Об этом сообщили в его пресс-службе.

Документ устанавливает:

- рост реальных располагаемых денежных доходов населения на 1,6% к 2020 году;

- обеспечение уровня безработицы в трудоспособном возрасте по методологии Международной организации труда на уровне 4,2-4,4%;

- ввод жилья в эксплуатацию, строящегося с государственной поддержкой, — не менее 1 млн. кв.м;

- удержание роста цен на социально значимые товары на уровне не более 104,9% (декабрь 2021 года к декабрю 2020 года) при общей инфляции до 5%;

- обеспечение доли инвестиций в основной капитал в ВВП на уровне 21,3-21,7%;
роста ВВП в 2021 году на 1,8% к 2020 году.

Лукашенко также 22 декабря подписал указ № 481 «Об утверждении Основных направлений денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 год». 

Согласно ему, монетарная политика в 2021 году будет направлена на стабилизацию инфляции на уровне не более 5%.

Правящий режим рассчитывает, что: 

- обеспечение ценовой стабильности Нацбанк будет достигать в режиме монетарного таргетирования посредством контроля над объемом денежного предложения. 

- сбалансированному росту денежного предложения будет способствовать поддержание в реальном выражении процентных ставок в экономике на положительном уровне.

- сохранение финансовой стабильности будет осуществляться путем реализации мероприятий по ограничению системных рисков, поддержанию уровня золотовалютных резервов, обеспечению безопасного функционирования банков, небанковских кредитно-финансовых и некредитных финансовых организаций, Банка развития и эффективной работы платежной системы.

Ранее в Минфине Беларуси опубликовали документ под названием «Основные направления бюджетно-финансовой и налоговой политики Республики Беларусь на 2021-2023 годы». В нем чиновники рассказывают, какими планируют инфляцию, ставку рефинансирования и курс рубля.

Согласно расчетам Минфина, в 2021 году курс рубля в 2021 году по отношению к доллару составит Br2,5678. А инфляция за будущий год не должна превысить 5,5%. Ставку рефинансирования в Минфине прогнозируют на уровне 7,75-8,0%.
 
 
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Александр Лукашенко 22 декабря подписал Указ № 480 "О важнейших параметрах прогноза социально-экономического развития Республики Беларусь на 2021 год". Об этом...
 
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