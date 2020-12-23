Тяжелый год: прогноз на 2021 год - доллар по 3,5 и средняя зарплата $400

Myfin.by руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук. Прогнозом на 2021 год в довольно мрачных тонах поделился сруководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия»





Что произошло?

Законопроект «О республиканском бюджете на 2021 год» (несмотря на призывы к диалогу на «площадках», увещевания о помощи бизнесу и учете его интересов) без всякого обсуждения был принят в Палате представителей сразу в двух чтениях. В тот же день, 18 декабря, его рассмотрели еще и в Совете Республики.





В документе, согласно которому будет развиваться экономика страны в 2021 году, прописано, что бюджет будет дефицитным – «недоимка» составляет 4 млрд рублей (доходы предусмотрены в размере 23,3 млрд рублей, расходы – 27,35 млрд). Напомним, год назад планировалось, что в 2020-м расходы республиканского бюджета превысят доходы на 995 млн рублей, но за январь-сентябрь дефицит составил уже 1,85 млрд, и до конца года наверняка серьезно увеличится.





Эти и другие цифры прокомментировал во время онлайн-конференции «Экономика Беларуси. Итоги 2020 года. Императивы и перспективы 2021 года» руководитель научно-исследовательского центра Мизеса, исполнительный директор аналитического центра «Стратегия» Ярослав Романчук.





Что страшнее COVID-19?

– Несколько слов об итогах 2020-го и перспективах на 2021-й с точки зрения руководителей белорусских предприятий. Недавно компания SATIO опубликовала итоги исследования, в котором приняли участие представители 420 компаний разных размеров и форм собственности из разных отраслей и регионов Беларуси.

69% оценили текущее экономическое положение, как плохое, лишь 6% – как хорошее. Такого результата не было никогда за 20 лет!

Топ-менеджеры отметили, что главным фактором, воздействовавшим на экономику страны в 2020-м, стала не пандемия COVID-19 (23%), а политический кризис (39%). Руководители предприятий не верят, что в 2021 году кризис закончится: лишь 9% надеются, что в следующем году экономическая ситуация улучшится, тех же, кто уверен в обратном – 73%!





Рецепт выхода из кризиса экономического – это разрешение кризиса политического

– так считают 49%. На втором месте – рыночные реформы (15%), на третьем – поддержка бизнеса, предоставление равных условий (14%).





Участники опроса отметили, что в случае разрешения политического кризиса экономика нормализуется не ранее, чем через полтора года – в 2022 году. Если этого не случится, то перспективы, по их мнению, крайне туманны. Почти половина компаний затруднились дать оценку, остальные чаще указывают 2024 и последующие года.





Маловероятный рост

– Уходящее десятилетие можно оценить, как «потерянное» – в 2011-15 годах средние темпы роста ВВП составляли 1,2%, в 2016-2020 годах (если взять за основу прогноз Совмина на этот год как -0,8%) – лишь 0,7%. Что же нас ждет, согласно планам власти, в 2021-м?





Вот основные цифры:





- ВВП – 157,28 млрд рублей (+1,8%);

- Дефицит бюджета – 4,0 млрд рублей (2,66% ВВП);

- Инфляция – 5,5%;

- Ставка рефинансирования – 7,75%;

- Нефть – 40 долларов за баррель;

- Импорт нефти из России – 18 млн. тонн;

- Экспорт калийных удобрений – 9,96 млн тонн;

- Обслуживание госдолга – 8 млрд рублей (погашение 4,9 млрд, выплата процентов – 3,1 млрд) Платежи в валюте – 3 млрд долларов.





Верить этим цифрам оснований мало

Дефицит бюджета в 2,66% ВВП представляется (на фоне 3,6% этого года) крайне оптимистичной цифрой. Как и рост ВВП в номинале (157,3 млрд рублей), который возможен с учетом инфляции, а в долларовом выражении это будет совсем другая цифра. Источники этого роста, по планам, традиционны – рост доходов населения, инвестиции и успех государственных инвестиционно-инновационных программ.





Инфляция – это один из главных ориентиров для правительства, посему она и запланирована на таком уровне. Ставка рефинансирования останется практически неизменной (при том, что сейчас депозиты и кредиты никак не привязаны к ней, и ставки в разы выше).





Впечатляет размер госдолга и суммы, которые будут потрачены на его погашение. Его внушительная валютная часть – это фактор, оказывающий влияние на курс и сдерживающий белорусские власти от инфляционного кредитования реального сектора.





Как только «включится печатный станок», платежи в валюте относительно доли в ВВП резко увеличатся. Кстати, за 10 месяцев 2020-го госдолг вырос на 13,1 млрд рублей (29,3%), до 57,9 млрд. Это гигантский рост!





Зарплаты и пенсии упадут

– А теперь цифры, которые я считаю более реальными:





- ВВП – минус 4-6% (50-53 млрд долларов);

- Бюджет (доходы) – 16-18 млрд долларов;

- Инфляция – 12-15%;

- Средняя зарплата – 400 долларов;

- Средняя пенсия – 140 долларов;

- Экспорт товаров и услуг – минус 7-10% (29-32 млрд долларов);

- Курс доллара – 3,5 рубля (на конец года).





Напомню, если в 2019-м ВВП составлял 63,2 млрд долларов, то в этом году будет в районе 58-60 млрд, а в следующем упадет еще сильнее – до 50-53 млрд долларов. Это уровень 2015-16 годов. Отмечу, что в 2010 году ВВП превышал 66 млрд долларов, а инфляция доллара с января 2011-го – 17,25%.





Получается, что

наступающее десятилетие может стать вторым потерянным, если ничего в стране не поменяется,

а судя по основным документам, подготовленным властями, никаких изменений не предвидится.





Бюджет (госорганы+ФСЗН) в 2017 году был 26,3 млрд долларов, в этом году будет порядка 20-21 млрд. В следующем, с учетом курса доллара, инфляции и состояния коммерческих организаций, составит 16-18 млрд долларов. Это кризисное пороговое значение, ниже которого опустится сложно, потому что начнутся очень серьезные проблемы с обязательствами органов власти.





Инфляция, на мой взгляд, будет выше, чем в этом году. Может быть, в два раза. Этот прогноз я делаю с учетом того, что Нацбанку в 2021 году такую же жесткую денежно-кредитную политику сохранить не дадут. Возможны и кадровые перестановки, и увеличение количества денег, которые будут направлены в экономику с помощью разных инструментов.





Что касается падающих доходов (средняя зарплата и пенсия в 2019 году были 521 и 206 долларов, в этом пока 495 и 178 соответственно), то к концу 2021 года они еще больше сократятся.

Как и экспорт товаров и услуг. Так как стабильный рост ИТ-сектора может завершиться, в том числе и из-за роста налогов.

Что касается курса доллара, то уже к Новому году он должен был приблизиться к 3 рублям, но белорусские власти решили все перевести в ручное управление.





На конец 2021-го самым минимальным виденным мной прогнозным значением является 2,8 рубля за доллар. А это значит, что все программы по повышению уровня доверия к белорусскому рублю до 2025 года можно выбросить на помойку.





Что в итоге?

– Считаю, что 2021 год будет хуже по большинству показателей. Источников роста для экономики я не вижу вовсе. Бизнесу придется очень туго – выручка упадет на 30%, спрос сожмется, налоговое бремя увеличится. Поэтому надо быть аккуратными, чтобы не попасть в долговую яму, из которой будет неимоверно сложно выбраться.





Вижу три усиливающихся фактора, которые будут предопределять развитие ситуации в экономике.





Первый – дефицит бюджета, который (исходя из логики 2020-го) может быть и в два раза больше запланированного, особенно если возникнут проблемы с внешними источниками.





Второй источник проблем – резкое ухудшение финансового положения предприятий (зафиксированный уже сейчас резкий рост долгов, неплатежей, сумм выплат по кредитам).





Третий – в тяжелое положение попадут домохозяйства. Недавнее исследование показало, что более 40% из них сбережений уже не имеют. Если добавить 20% семей, у которых запасов хватит на 2-3 месяца, то мы получаем картину, при которой

к середине 2021 года у двух третей домохозяйств не будет сбережений.

Они будут очень сильно зависеть от текущих доходов, которые будут сокращаться, а уровень жизни и потребления снижаться.





И если белорусские власти в 2021 году не предпримут мер по нейтрализации политического и гуманитарного кризисов, по восстановлению диалога с бизнесом, думаю, что все это может вылиться в еще более серьезное противостояние, чем то, что мы наблюдали в 2020-м.