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Прокуратура: дальнобойщики пытались сбить инспекторов, сотрудники открыли огонь, но водители скрылись в РФ

23.12.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

К сожалению, в последние месяцы мы уже привыкли к таким новостям. Но данный эпизод относится к «довыборной эпохе»: все произошло еще 12 июня. Volvo, Scania и Iveco ехали по Хотимску, направлялись в сторону России. Их заметил наряд ГАИ, инспекторы решили проверить содержимое полуприцепов. Однако водители остановились далеко не сразу. Дело закончилось выстрелами, но фуры все равно уехали. Что они перевозили, так и осталось неизвестным.

— После преследования и неоднократных требований об остановке водители двух машин затормозили на 11-м километре автодороги Хотимск — Липовка — граница России, а третья продолжила движение и скрылась, — описали события в Генпрокуратуре. — Полуприцепы оказались опечатаны, документы на груз отсутствовали. Во время разбирательства на место приехал 49-летний житель Минска, который представился директором фирмы и владельцем груза. Он сказал К. и С. ехать в сторону России. Для пресечения незаконных действий и задержания дальнобойщиков милиционеры встали перед машинами и потребовали покинуть кабины. Водители же начали движение, создав при этом угрозу для жизни и здоровья инспекторов. Сделав несколько предупредительных выстрелов в воздух, сотрудники затем прострелили колеса грузовиков. Несмотря на это, машины пересекли границу и скрылись в Смоленской области.

Позже с помощью российской полиции фуры были найдены. Одному из фигурантов была назначена мера пресечения в виде заключения под стражу, второму — в виде залога в размере 1000 базовых величин.

— Суд Хотимского района признал обвиняемых виновными в насилии либо угрозе применения насилия в отношении сотрудника ОВД, — рассказали в Генпрокуратуре. — На основании статьи 364 УК Беларуси каждому из них назначили наказание в виде 3 лет ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа. Была применена специальная конфискация в отношении грузовиков и полуприцепов общей стоимостью 58 тыс. рублей.

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Теги: Минск
 
 
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К сожалению, в последние месяцы мы уже привыкли к таким новостям. Но данный эпизод относится к «довыборной эпохе»: все произошло еще 12 июня. Volvo, Scania и Iveco ехали по...
 
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