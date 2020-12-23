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Дуров монетизирует Telegram

23.12.2020 11:35 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Павел Дуров рассказал о планах по монетизации Telegram. По его словам, монетизация будет носить «ненавязчивый характер», продавать компанию никто не планирует: «Telegram нужен миру как независимый проект, где уважают права пользователей и обеспечивают высокое качество сервиса».

— Благодаря достигнутому масштабу мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения, — рассказал Павел Дуров.

— Все текущие сервисы Telegram останутся бесплатными. Помимо них, мы предложим дополнительные функции для бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями. Некоторые из этих новых функций будут ресурсоемкими и, как следствие, станут платными. Обычные пользователи всегда будут пользоваться Telegram бесплатно, — пояснил он.

Личные и групповые чаты останутся без рекламы, изменения коснутся «социально-сетевой составляющей» — публичных каналов с большим количеством подписчиков.

— Во многих странах владельцы таких каналов зарабатывают на показе рекламы своим подписчикам, иногда через сторонние рекламные платформы. Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик.

Далее Дуров поясняет, что, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату.

— Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода. Мы хотим, чтобы создатели контента и предприниматели в Telegram процветали, обогащая всех наших пользователей за счет повышения качества сервиса.

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Павел Дуров рассказал о планах по монетизации Telegram. По его словам, монетизация будет носить «ненавязчивый характер», продавать компанию никто не планирует: «Telegram...
 
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