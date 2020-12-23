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«Не остановимся, пока Лукашенко не посадят». Вот зачем в Америке принимают «Акт о демократии в Беларуси»

23.12.2020 11:37 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вечером 21 декабря сенат США принял законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Осталось дождаться подписи действующего американского президента – и акт вступит в законную силу. 

Ключевая задача этого документа – усиление санкций против режима Лукашенко после сфальсифицированных выборов и массовых репрессий против беларуского народа (подробнее о том, что означает этот документ и чем он хорош – читайте по ссылке). 

Автор документа – конгрессмен Кристофер Смит. В интервью «Голосу Америки» он рассказал, почему добивался принятия этого акта. По информации Радио «Свобода» рассказываем, что сказал Смит.

«После того, как мой законопроект будет подписан президентом, – это по-новому авторизует закон, который я разработал в 2004 году. Эта редакция закона идет намного дальше, она действительно уполномочивает президента налагать санкции на этих людей. Точно так же, как Евросоюз ввел санкции в отношении 29 человек. Таким образом, они будут привлечены к ответственности за свою жестокость, за то, что не допускают подлинной демократии, свободных и справедливых выборов.

Это, пожалуй, главный из когда-либо написанных мной законов. Он дает Администрации президента дополнительные инструменты для введения санкций. Следующая администрация сможет принять эстафету в нашем стремлении к свободе и демократии в Беларуси.

Я считаю, что международный уголовный суд должен все это рассмотреть и расследовать очень серьезно. В Беларуси творятся преступления против человечности, и люди, которые их совершают, в том числе сотрудники милиции, должны быть привлечены к ответственности.

Мы видим, что то же самое происходит в Нигерии, где убивают людей, о чем я недавно проводил слушания. И то же самое происходит в Беларуси прямо на наших глазах. Людей жестоко избивают, уже дошло до убийств. Все это должно быть немедленно прекращено.

И они должны понять: мы не остановимся, пока они не понесут ответственности. Как бывшего президента Либерии Чарльза Тейлора приговорили к 50 годам тюремного заключения в Сьерра-Леоне и посадили, так же нужно поступить с Лукашенко и его окружением. Мы не остановимся, пока их не посадят за решетку». 

 
 
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Вечером 21 декабря сенат США принял законопроект «О суверенитете, правах человека и демократии в Беларуси». Осталось дождаться подписи действующего американского...
 
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