Замечательная женщина: что думают в Нововоронеже о демонтированной Аленке

Источник материала: Sputnik Беларусь

Власти Нововоронежа демонтировали памятник основательницы села Новая Аленовка, вызвавший большой резонанс.

По легенде Аленка пришла на Дон из-под города Лебедяни, нашла хорошее место и привела за собой людей. Сейчас на месте села располагается Нововоронеж.

Памятник Аленке продержалась в городе всего около трех дней. Художественная манера автора вызвала неоднозначную реакцию местных жителей.

Одни уверяли, что побаиваются Аленку, а другие огорчились решению демонтировать памятник.

"Уже не только из Воронежа приезжали. Уже у всех фотографии есть, в сети выкладывали. Поэтому люди сами приезжают посмотреть. Был бы памятник обычный - уже не было бы такой популярности. Тем не менее, наверное, все-таки какую-то свою красоту имеет. Не зря же ее поставили", - считает местная жительница Ирина.

А кто-то даже специально пришел попрощаться с Аленкой и уверяет - сносить скульптуру не стоило.

"Сегодня перед работой вырвался посмотреть наконец-то на памятник великой женщине-киборгу из третьего "Терминатора". Практически успел. Успел даже на ее "прощание" с нами. Положили, сейчас увезут куда-то. Я против, замечательная женщина была", - поделился своим впечатлением житель Нововоронежа Михаил.

В городской администрации объяснили: Аленка - это даже не памятник, а арт-объект. Даже бюджетные деньги на нее не тратили.

Есть вероятность, что Аленка ушла не навсегда: скульптуру, возможно, отправят на доработку. А пока смотрите, как с ней прощались жители Нововоронежа.

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