Итоги года от ГАИ: профилактика ДТП и взаимная культура на дороге

Источник материала: Sputnik Беларусь

На встрече будут подведены предварительные итоги года работы Госавтоинспекции в столице; обсудят мероприятия, проводимые по сокращению количества ДТП и предотвращению нарушений ПДД; инженерно-технические мероприятия, направленные на улучшение жизни водителей; взаимную культуру сосуществования на дорогах владельцев автотранспорта, пешеходов, велосипедистов и пользователей мобильных средств передвижения.

На эти темы, а также на другие вопросы, поступающие по ходу встречи, ответит:

начальник УГАИ ГУВД Мингорисполкома Сергей БАБИЧ.

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