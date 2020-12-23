ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Представительство ЕС: ждем возвращения архиепископа Кондрусевича

23.12.2020 11:49 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

Представительство Европейского союза в Минске «вместе с католическим сообществом в Беларуси» ждет возвращения в страну председателя Конференции католических епископов Беларуси, митрополита Минско-Могилевского архиепископа Тадеуша Кондрусевича.

Представительство ЕС: ждем возвращения архиепископа Кондрусевича

«Возвращения, запоздалого несправедливо и без нужды почти на четыре месяца, — отмечается на странице представительства ЕС в «Фейсбуке». — Пусть это время испытания будет для нас уроком стойкости, солидарности и общности духа. Искренне желаем спокойного Рождества, и добро пожаловать домой, Архиепископ».

Накануне Апостольская нунциатура в Беларуси сообщила, что получила 22 декабря из «компетентных государственных органов» информацию о том, что архиепископ Тадеуш Кондрусевич «не имеет препятствий для возвращения на территорию Республики Беларусь».

«Вместе с тем Апостольская нунциатура выражает признательность государственным органам Республики Беларусь за положительный ответ на просьбу папы Франциска о возможности возвращения архиепископа Тадеуша Кондрусевича для совершения торжественных богослужений Рождества Христова с верующими, пастырем которых он является», — говорилось в сообщении за подписью апостольского нунция архиепископа Анте Йозича.

22 декабря министр иностранных дел Владимир Макей сообщил узкому кругу СМИ, что Александр Лукашенко поручил найти решение вопроса по ситуации с митрополитом Минско-Могилевским архиепископом Тадеушем Кондрусевичем «с учетом всех имеющихся правовых механизмов».

Чиновник заявил, что Лукашенко и папу Франциска связывают «очень тесные, дружеские, личные отношения». «Поэтому, исходя из того, что в последнее время в силу разных причин появились какие-то определенные проблемные моменты в наших отношениях, папа римский Франциск счел возможным направить своего посланника — нунция в Великобритании [Клаудио] Гуджеротти — с соответствующим письмом, адресованным главе белорусского государства. В нем излагалась соответствующая просьба, связанная с известной персоной архиепископа Минско-Могилевского Тадеуша Кондрусевича», — сообщил министр иностранных дел.

«Исходя именно из чувства глубокого уважения к папе римскому и личных добрых отношений, глава белорусского государства счел возможным пойти навстречу просьбе папы римского и дать соответствующее поручение найти решение с учетом всех имеющихся правовых механизмов. И это с учетом того, что, конечно же, приближаются добрые, святые для всех праздники Рождества Христова и торжественные события. Это тоже было соответствующим дополнительным аргументом в пользу принятия решения по этому случаю, связанному с архиепископом Минско-Могилевским Кондрусевичем, несмотря на ряд негативных моментов, связанных с этой персоной», — сказал Макей.

17 декабря глава Зала печати Святого престола Маттео Бруни сообщил журналистам, что архиепископ Клаудио Гуджеротти в качестве спецпосланника папы римского направлен в Минск для встречи «с президентом Беларуси Александром Лукашенко, чтобы выразить тревогу и озабоченность святого отца текущей ситуацией в стране».

Предыдущий раз визит представителя Ватикана высокого ранга в Беларусь состоялся осенью. 11—14 сентября страну посещал секретарь по отношениям Святого престола с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер. Он приезжал решить проблему с фактически изгнанным Кондрусевичем, однако изменить ситуацию не удалось.

Отношения властей и католического костела в Беларуси серьезно осложнились после президентских выборов 9 августа. Кондрусевича, который активно призывал власть прекратить насилие и пойти на диалог с обществом, 31 августа не впустили в страну из зарубежной поездки. Впоследствии было заявлено, что МВД признало паспорт Кондрусевича недействительным, ведется проверка, связанная с возможным наличием у него действующего иностранного гражданства, а также с прекращением прежнего иностранного гражданства после натурализации в Беларуси. Лукашенко несколько раз обвинил Кондрусевича в том, что он выезжал в Польшу «для консультаций, как развалить страну».

В начале декабря в интервью католическому информагентству KAI Кондрусевич сообщил, что в ближайшее время намерен переслать апостольскому нунцию в Беларуси прошение об отставке на имя папы Франциска. «3 января 2021 года мне исполнится 75 лет. Я официально ухожу в отставку и должен уйти на пенсию. Я уже написал прошение об отставке и вскоре перешлю его нунцию», — сообщил он.

На замечание о том, что понтифик может продлить срок его служения, Кондрусевич сказал: «Не знаю. Все зависит от святого отца».

Согласно Кодексу канонического права Римско-католического костела, диоцезиальному епископу, которому исполнилось 75 лет, «предлагается подать прошение об отставке от должности верховному понтифику, который, рассмотрев все обстоятельства, примет свое решение».

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Представительство Европейского союза в Минске «вместе с католическим сообществом в Беларуси» ждет возвращения в страну председателя Конференции католических...
 
Новости дня
Новости разные
 
Роспуск Кнэсэту адкрыў дарогу да чацьвёртых за два гады выбараў у Ізраілі
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика