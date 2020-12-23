Районная администрация Минска ответила, можно ли вешать БЧБ-гирлянды на окна

Читатель TUT.BY отправил в Администрацию Фрунзенского района Минска вопрос: будет ли считаться бело-красно-белая гирлянда на окне пикетом? Ответ получился интересный.
Фото: читатель TUT.BY
«Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир», — отметили в администрации района.
При этом добавили:
— Дополнительно поясняем, что размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия — пикетирования.