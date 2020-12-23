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Прокуратура Минска ответила на заявление о пытках Ольги Хижинковой
Источник материала: Tut.by
Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой,
Напомним, Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций
Несмотря на публикации в СМИ об
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Она оставила заявление без рассмотрения по существу.
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