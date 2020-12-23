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Прокуратура Минска ответила на заявление о пытках Ольги Хижинковой

23.12.2020 11:55 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой, сообщает РОО «Правовая инициатива». 


Фото: TUT.BY

Напомним, Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице беларусских правозащитных организаций отправил заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности. 

Несмотря на публикации в СМИ об ужасных условиях содержания Ольги прокуратура оставила заявление без рассмотрения по существу. Начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой. 


 
Теги: Минск
 
 
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Она оставила заявление без рассмотрения по существу.
 
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