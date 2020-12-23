Дуров объявил о начале монетизации Telegram

Источник материала: АФН

Обслуживание работы мессенджера Telegram — по мере роста числа его пользователей — становится все дороже, а потому проект «начнет монетизироваться». Об этом сообщил основатель Telegram Павел Дуров.

По его словам, число пользователей Telegram уже близко к полумиллиарду, а поддержка проектов такого масштаба, в том числе оплата расходов на серверы и трафик, обходится в «сотни миллионов долларов в год». А потому Дуров не может и дальше оплачивать счета компании из личных сбережений.

«Когда технологическая компания вырастает до таких размеров, у нее есть только два пути — начать зарабатывать деньги для покрытия затрат — или продаться более крупному игроку», — написал Дуров в своем Telegram-канале, передает РБК.

Продажа Telegram, по словам Дурова, не рассматривается, так как миру нужен независимый мессенджер, а потому уже с 2021 года проект изменится так, чтобы начать зарабатывать самостоятельно.

«Благодаря достигнутому масштабу, мы сможем монетизировать Telegram ненавязчиво — большинство пользователей едва ли заметят какие-либо серьезные изменения», — заверил Дуров.

Доступ обычных пользователей ко всем ныне существующим сервисам Telegram, по словам основателя проекта, и дальше будет бесплатным. При этом каналы обмена личными сообщениями и групповые чаты останутся свободными от рекламы. Однако паблики с множеством подписчиков, владельцы которых сами зарабатывают на публикации рекламных объявлений, ждут перемены.

«Рекламные объявления, которые они публикуют, выглядят как обычные сообщения и нередко навязчивы. В этой связи мы предложим нашу собственную рекламную платформу для каналов, которая обеспечит пользователям комфорт и конфиденциальность, а нам позволит покрывать расходы на серверы и трафик», — пояснил Дуров.

Он также анонсировал появление в Telegram платных функций для «бизнес-команд и пользователей с расширенными потребностями».

По словам Дурова, монетизация позволит Telegram сохранить независимость и будет полезна всему сообществу, расширив возможности создателей контента зарабатывать.

«Например, если популярные публичные каналы будут монетизироваться через рекламную платформу, владельцы этих каналов получат бесплатный трафик пропорционально их охвату. Или, если — вдобавок к текущим бесплатным стикерам — появятся платные стикеры с расширенными возможностями, художники этих стикеров также получат часть дохода», — пояснил Дуров.