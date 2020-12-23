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Немецкий медиаконцерн Funke подвергся хакерской атаке

23.12.2020 12:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Один из крупнейших немецких медиаконцернов Funke-Mediengruppe подвергся хакерской атаке во вторник, 22 декабря.

По словам представителя компании, атака так или иначе затронула крупнейшие редакции по всей стране - в Баварии, Берлине, Гамбурге, Нижней Саксонии, Северном Рейне - Вестфалии, Тюрингии. Выведено из строя несколько центральных ИТ-систем, связывающих различные редакции и издательства. Сообщается, что в среду смогут выйти только экстренные выпуски, передает DW.

"Точный масштаб кибератаки пока неизвестен", - сообщил представитель полиции Эссена. На данный момент правоохранительные органы устанавливают личности тех, кто может за стоять за этим нападением. Однако, как указали в полиции, выводов вряд ли стоит ожидать в ближайшие дни.

Медиаконцерн Funke-Mediengruppe - один из крупнейших в Германии. В него входят 12 региональных газет, в том числе, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Berliner Morgenpost, Thüringer Allgemeine и Hamburger Abendblatt, а также десятки различных журналов.

 
 
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Один из крупнейших немецких медиаконцернов Funke-Mediengruppe подвергся хакерской атаке во вторник, 22 декабря.
 
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