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СК Беларуси проверяет сборную Беларуси U-18 на предмет возможного участия в договорных матчах
Источник материала: Партизан
Во вторник телеграм-канал «Пол€ Чудe$ / Ставки на спорт», публикующий прогнозы на белорусский хоккей, выложил пять скринов с любопытными переписками.
На них можно увидеть, как двое неизвестных обговаривают совместные действия и ставки на предстоящие матчи чемпионата Беларуси. В этой переписке мелькает карточка, в реквизитах которой указано имя и фамилия игрока Экстралиги Б команды «Беларусь U-18».
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Во вторник телеграм-канал «Пол€ Чудe$ / Ставки на спорт», публикующий прогнозы на белорусский хоккей, выложил пять скринов с любопытными переписками.
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