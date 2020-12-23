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Председатель правления брестского "Динамо" Александр Коледа: из предыдущего состава не останется никого

23.12.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Председатель правления ОО "Динамо-Брест" Александр Коледа рассказал, что после возвращения клуба "под крыло" общественного объединения финансовые аппетиты придется серьезно умерить.

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Такие фото становятся историей 


- У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты.

По той информации, которая поступает из других клубов, я могу предположить, что бюджет "Динамо" будет на уровне 9-10-й команды в чемпионате. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол, — рассказал Александр Михайлович в интервью газете "Вечерний Брест".
 
Теги: Брест
 
 
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Председатель правления ОО "Динамо-Брест" Александр Коледа рассказал, что после возвращения клуба "под крыло" общественного объединения финансовые аппетиты...
 
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