Брест" width="700" height="467" />

Брест" width="700" height="467" />

Такие фото становятся историей









- У нас будет абсолютно новая команда. Из предыдущего состава не останется никого. Будем объективны: финансовые запросы таких игроков, как Бакай и Хачериди, в следующем сезоне нам не по зубам. Платежная ведомость не резиновая. Наш подход такой: клуб должен жить по средствам. Это подразумевает, во-первых, что зарплаты должны быть адекватные, а во-вторых, они должны всегда выплачиваться строго вовремя. Нужно сформировать такой бюджет, чтобы не было даже намека на задержку зарплаты.





"Вечерний Брест" . По той информации, которая поступает из других клубов, я могу предположить, что бюджет "Динамо" будет на уровне 9-10-й команды в чемпионате. Будущий сезон мы рассматриваем как этап становления, начинаем с чистого листа. Это будет молодая и задорная команда, которая будет играть в интересный футбол, — рассказал Александр Михайлович в интервью газете



