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У Администрации Фрунзенского района Минска спросили про БЧБ-гирлянды на окнах

23.12.2020 12:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Минчанин отправил в Администрацию Фрунзенского района Минска вопрос: будет ли считаться бело-красно-белая гирлянда на окне пикетом?

Ответ получился интересный. 

"Законодательством Республики Беларусь не предусмотрена подборка цветовой гаммы украшений на окнах квартир.

Дополнительно поясняем, что размещение на окнах квартир, остеклении балконов флагов бело-красно-белой расцветки, для публичной демонстрации гражданам, в соответствии со ст. 10 Закона Республики Беларусь «О массовых мероприятиях», трактуется как проведение массового мероприятия - пикетирования", - цитирует ответ tut.by

Документ подписан управляющей делами Граховской.
 
Теги: Минск
 
 
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Минчанин отправил в Администрацию Фрунзенского района Минска вопрос: будет ли считаться бело-красно-белая гирлянда на окне пикетом?
 
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