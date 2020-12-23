ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Одна из самых стабильных экономик мира: в Израиле пройдут четвертые выборы за два года

23.12.2020 12:09 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся 23 марта 2021 года.

Кнессет 23-го созыва  был автоматически распущен сегодня в 01:00 по минскому времени из-за истечения сроков утверждения государственного  бюджета страны на год, трансляцию вел государственный парламентский канал, передает sputnik.by.

По действующему законодательству, Биньямин Нетаньяху остается премьер-министром страны до момента приведения к присяге нового Кабмина, сформированного по итогам грядущих выборов. 

Независимая компания KANTAR провела опрос, кого граждане страны видят наиболее подходящим на пост премьера: 39% выбрали действующего главу правительства Нетаньяху, 36% назвали экс-главу МВД Гидеона Саара.

Предстоящие выборы для государства станут четвертыми менее чем за два года.

Напомним, что 35-й кабинет министров Израиля был приведен к присяге в мае 2020 года. По итогам выборов, прошедших в марте, партии "Ликуд" Нетаньяху и "Кахоль-Лаван" бывшего главы Генштаба Бени Ганца создали коалицию, которая положила конец длившемуся политическому кризису в стране, длившемуся более 500 дней. 

За этот период трижды проводились выборы, однако политики два первых раза не могли сформировать коалицию после распределения 120 мест в парламенте по итогам подсчета бюллетеней.

Однако такие политические "потрясения" (в понимании правящего белорусского режима) никак не влияют на экономические показатели Израиля - вот уже многие годы курс национальной валюты к доллару остается практически неизменным, ВВП страны стабильно растет на 4-6%, инфляция близка к 0, иногда переходит в минус, низкий уровень безработицы.
 
Теги: Курсы валют
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Досрочные парламентские выборы в Израиле состоятся 23 марта 2021 года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Представительство ЕС: ждем возвращения архиепископа Кондрусевича
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика