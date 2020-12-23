Минская прокуратура ответила на заявление об условиях содержания Ольги Хижинковой на Окрестина

Источник материала: Onliner

Прокуратура города Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой. Напомним, ранее организация подала заявление с требованием провести прокурорскую проверку и привлечь виновных к ответственности.

«Несмотря на множественные публикации в СМИ о бесчеловечных условиях содержания Ольги, прокуратура оставила заявление без рассмотрения по существу. Обосновывая бездействие при нарушении прав человека, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой», — говорится в заявлении.





Напомним, Хижинкова вышла на свободу в прошедшее воскресенье после 42 суток ареста в общей сложности. Об условиях своего содержания мисс Беларусь образца 2008 года говорила следующее:

— В той камере, в которой мы жили, после освобождения журналистки Саши Квиткевич отключили отопление и забрали все матрасы. В ее времена не работали кран и слив унитаза. Надо отдать должное, унитаз и кран починили. Но забрали матрас и выключили отопление. Я спала на полу вот в этом пальто. Так что можно сказать, им я уже мыла пол. Не знаю, может, это способ некоего удовлетворения какого-то мужчины, который осознает, что четыре женщины спят на холодном полу при выключенном отоплении в декабре. Не знаю, что это может быть.

В моем представлении, если ты хочешь наказать человека, он хотя бы должен понимать причинно-следственную связь. Но никто не смог объяснить, почему у нас забрали матрасы. Надо отметить, отопления не было на двух этажах. На первом имелось, на втором и третьем — нет. Это насколько мы поняли.