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В России допустили закрытие YouTube

23.12.2020 12:11 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких считает возможной перспективу закрытия YouTube в России. «Буквально год назад еще [телеведущая и блогер Анастасия] Ивлеева спрашивала [занимавшего в то время пост премьер-министра Дмитрия] Медведева о закрытии YouTube, и тогда еще, это, наверное, два года назад < …>, он говорил, что, конечно, нет, ничего такого не предвидится, но, тем не менее, тучи сгущаются»,передает слова Широких «РИА Новости».

Чиновник напомнил о блокировке в YouTube учетной записи телеканала «Царьград» и фильма о Беслане и предложил «диверсифицировать площадки».

— Мы видим инициативы депутатов Госдумы, и мы понимаем, что вероятность того, что дни YouTube сочтены, имеет место, поэтому диверсифицируйте площадки, пользуйтесь российскими, не окажитесь в ситуации «Царьграда», когда весь контент был только на YouTube, — добавил Широких.

Напомним, ранее российский «Газпром-медиа» заявил о планах в ближайшие два года запустить два видеосервиса с пользовательским контентом (UGC) — аналог YouTube.

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Генеральный директор Национальной ассоциации телерадиовещателей (НАТ) Александр Широких считает возможной перспективу закрытия YouTube в России. «Буквально год...
 
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