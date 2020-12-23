Прокуратура Минска ответила на заявление о пытках Ольги Хижинковой

Источник материала: Ежедневник

Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой.

Напомним, Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

Несмотря на множественные публикации в СМИ о бесчеловечных условиях содержания Ольги прокуратура оставила заявление без рассмотрения по существу. Обосновывая бездействие при нарушении прав человека начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой.

Имея широчайшие полномочия при надзоре за соблюдением законности Денис Шаповалов, ответственный за исполнение законодательства, нарушил Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», статья 26 которого предусматривает проверку исполнения законодательства на основании сообщений и других данных о нарушении законности, сообщает РОО «Правовая инициатива».

В то время как сотни задержанных в ЦИП и ИВС на Окрестина содержатся в условиях, приравненных к пыткам, прокуратура города Минска бездействует при получении соответствующих заявлений.