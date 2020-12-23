ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Прокуратура Минска ответила на заявление о пытках Ольги Хижинковой

23.12.2020 12:17 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой.

Напомним, Международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в прокуратуру города Минска с требованием провести прокурорскую проверку по фактам пыток в отношении Ольги Хижинковой и привлечь виновных к ответственности.

Несмотря на множественные публикации в СМИ о бесчеловечных условиях содержания Ольги прокуратура оставила заявление без рассмотрения по существу. Обосновывая бездействие при нарушении прав человека начальник отдела по надзору за исполнением законодательства и законностью правовых актов Денис Шаповалов сослался на отсутствие документов, подтверждающих полномочия правозащитников на представление интересов Ольги Хижинковой.

Имея широчайшие полномочия при надзоре за соблюдением законности Денис Шаповалов, ответственный за исполнение законодательства, нарушил Закон Республики Беларусь «О прокуратуре Республики Беларусь», статья 26 которого предусматривает проверку исполнения законодательства на основании сообщений и других данных о нарушении законности, сообщает РОО «Правовая инициатива».

В то время как сотни задержанных в ЦИП и ИВС на Окрестина содержатся в условиях, приравненных к пыткам, прокуратура города Минска бездействует при получении соответствующих заявлений.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Прокуратура Минска ответила на заявление Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси по проверке условий содержания Ольги Хижинковой.
 
Новости дня
Новости разные
 
Боррель: «Евросоюз будет поддерживать белорусский народ столько, сколько это необходимо»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
23.12.2020
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2020 21.by
Яндекс.Метрика